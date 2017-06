Sensatie: 20-jarige Jelena Ostapenko vecht uit verloren positie terug en wint Roland Garros

Voor het eerst in haar carrière heeft Jelena Ostapenko een Grand Slam gewonnen. In de finale van Roland Garros versloeg ze Simona Halep in drie sets. De Roemeense stond in de tweede set nochtans 3-0 voor, maar de Letse vocht terug en won met 4-6, 6-4 en 6-3.

Het was het eerste duel ooit op het WTA-circuit tussen de 25-jarige Halep en de 20-jarige Ostapenko. Halep stond in 2014 al eens in de finale van Roland Garros. Toen moest ze in drie sets de duimen leggen voor de Russische Maria Sharapova. Als ze de finale had gewonnen, was ze maandag de nummer één van de wereld in het vrouwentennis geworden.

Voor Ostapenko was het haar eerste grandslamfinale. Ze geraakte nooit verder dan de derde ronde, op de Australian Open eerder dit jaar. Op Roland Garros strandde ze vorig jaar bij haar eerste deelname in de eerste ronde.

Zondag (om 15u) nemen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 4) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3) het tegen elkaar op in de finale bij de mannen.