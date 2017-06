Oprechte en emotionele beelden uit de verloskamer: tienerdochter helpt mama bevallen van broertje

Beyoncé is niet de enige die graag haar dochter tijdens de bevalling van haar nieuwe baby’s aan haar bed zou zien staan. Ook de mama van de 12-jarige Jacee Dellapena uit de Amerikaanse stad Jackson had haar tienerdochter gevraagd om mee in de verloskamer te zijn. Toen de gynaecoloog haar een opmerkelijk voorstel deed, leverde dat oprechte en emotionele beelden op van het unieke moment.

Enkele jaren geleden had Jacee al eens gevraagd of ze misschien bij de geboorte van haar andere broertje Zaydn mocht zijn. Dat leek haar geweldig om te doen, aangezien ze dan met de hele familie zouden samen zijn op het speciale moment voor hun familie. Toen hadden mama Dede en papa Zack Carraway echter beslist dat Jacee nog wat te jong was, want zo’n bevalling gaat er uiteraard bloederig aantoe.

Opnieuw in verwachting van een kindje

Maar toen bleek dat Dede en Zack opnieuw een kindje verwachtte. En deze keer vond mama Dede het wel een geweldig idee om haar ondertussen 12-jarige dochter bij haar in de verloskamer te hebben. En Jacee ging met veel plezier in op de vraag van haar mama. Als volleerd supporter stond ze enthousiast naast haar mama. Het meisje moedigde haar mama vol overgave aan en voorzag met veel plezier een hand om in te knijpen.

Tot ze plots opmerkte dat ze niet zo goed kon zien wat er gebeurde, aangezien het bed heel hoog stond en Jacee nog net te klein was om zoals haar papa boven haar mama’s benen te kijken. Toen gynaecoloog Walter Wolfe dat zag, besloot hij haar een uniek voorstel te doen. “Waarom doe je geen doktersuniform aan en help je niet zelf met de bevalling?” vroeg hij. Even aarzelde de tiener nog maar al snel besloot ze onder het goedkeurend oog van haar vader Zack mee te werken.

Uniek familiemoment

De 12-jarige Jacee was doodsbang tijdens de bevalling, dat was aan haar gezicht te zien. Het bloed, het geschreeuw, de anticipatie, het werd het meisje bijna te veel. Maar de tiener wilde niet opgeven, terwijl ze met hart en ziel besefte hoe uniek het moment was dat ze aan het meemaken was. Gehuld in een doktersuniform en met latex handschoenen aan mocht Jacee tussen de armen van dokter Wolfe meehelpen om haar broertje op de wereld te zetten.

Even later had Jacee haar broertje Cayson als eerste in haar eigen armen. Het baby’tje stelt het goed en weegt 3,345 kilogram. Ook mama Dede is herstellende en is heel gelukkig met de manier waarop de bevalling verlopen is. “Ik heb de beste gynaecoloog ooit”, zegt ze tegen MS News Now.

Caysons grote zus heeft hem van zijn navelstreng verlost, iets wat ze hem later vast in geuren en kleuren gaan vertellen. En dat niet alleen, want papa Zack kon het unieke moment op foto vastleggen.

Harten veroverd

Later postte de familie die foto’s op Facebook om de harten van mensen op sociale media te veroveren met de oprechte en emotionele gelaatsuitdrukking van Jacee. Ondertussen is de post al meer dan tweehonderdduizend keer gedeeld.