140 vakantiegangers gestrand op Tenerife

140 passagiers van Thomas Cook zijn momenteel gestrand op het eiland Tenerife. De truck die het vliegtuig moest helpen bij het taxiën naar de startbaan raakte onder de wielen van het toestel terecht. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig raakte wel beschadigd en kon dusdanig niet opstijgen. Door het incident zullen de passagiers pas morgen naar huis kunnen, 36 uur later dan voorzien, dat bevestigt de woordvoerder van Thomas Cook.

De vlucht had omstreeks 19.30 uur moeten opstijgen, maar het toestel bleek te beschadigd. “We zijn meteen beginnen zoeken naar een vervangingstoestel, maar dat bleek geen evidentie. Een charter vinden aan de start van het hoogseizoen is niet eenvoudig”, vertelt de woordvoerder van Thomas Cook. “We hebben dan zo snel mogelijk de 140 passagiers naar het dichtstbijzijnde hotel gebracht en de gestrande gasten een maaltijd aangeboden.”

”Nieuwe vlucht”

“Om een uur ’s nachts werden we dan naar een hotel in de buurt gebracht”, vertelt reiziger Jolien Roelens aan VTM Nieuws. “We kregen te horen dat een nieuwe vlucht deze morgen om 10u30 zou vertrekken. Na vier uur slaap stond iedereen terug in de luchthaven en kregen we de melding dat ook deze vlucht niet zou doorgaan.”

Dat laatste bevestigt ook de woordvoerder, al noemt hij het voorval eerder een misverstand. “We doen er alles aan om onze passagiers zo snel mogelijk terug naar België te krijgen, hun vakantie zit erop en ook wij vinden het voorval heel vervelend. Uiteindelijk hebben we een charter gevonden, die zou morgenvroeg tegen de middag moeten vertrekken, dat is 36 uur later dan voorzien. Ook zullen de passagiers een compensatie krijgen conform de Europese wetgeving”, aldus nog de woordvoerder.

