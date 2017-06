Ex-Top Gear-ster crasht met peperdure ‘supercar’ en wordt per helikopter naar het ziekenhuis gevoerd

De voormalige presentator van Top Gear is tijdens de opnames van The Grand Tour in Zwitserland gecrasht. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren is alsnog niet duidelijk. Mogelijk is Richard Hammond er erg aan toe. Hij werd per helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis afgevoerd. Zijn collega’s James May en Jeremy Clarkson waren niet betrokken bij het ongeval. De woordvoerder van de Zwitserse politie, Andrea Rezzoli, bevestigt dat er een gewonde viel bij het ongeval.

Een ooggetuige vertelde aan The Sun dat het een uiterst zwaar ongeluk betreft. “De auto ging volledig over de kop en vloog dan in brand.” Hammond zat aan het stuur van een Rimac Concept One, een onbetaalbare elektrische supersportwagen van Kroatische makelij. Volgens andere ooggetuigen vloog de wagen in brand voor de crash. Mogelijk is de brand ontstaan door een defect aan de batterijen.

De lokale politie bevestigt dat er een gewonde viel, maar vertelde ook dat de betrokken persoon bij bewustzijn is.

Het is niet de eerste keer dat Hammond betrokken is bij een ongeval, zo crashte hij vorige week nog met zijn moto in de uithoek van Mozambique en in 2006 crashte hij met een raket-auto die een topsnelheid ver boven de 400 km/h.