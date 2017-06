Jongeman springt op voorruit van rijdende auto zonder reden

Een man uit Duitsland schrok zich een bult toen hij met de auto aan het rijden was. Op een bepaald moment sprong er een 24-jarige jongeman op de voorruit van zijn Volkswagen. De chauffeur probeerde de auto tot stilstand te brengen maar dat bracht alleen maar woede bij de jongeman naar boven.

Het was geen gezicht in de straten van het Duitse Tönisvorst toen er een man als een gek aan het schoppen was op de voorruit van een Volkswagen. De chauffeur leek in shock terwijl hij aan het rijden was, maar kon niet anders. Van zodra hij de auto probeerde langs de kant te zetten, ging de jongeman nog erger tekeer.

Een automobilist aan de andere kant van de weg zag alles gebeuren en filmde het hele gebeuren. Volgens de politie had de 24-jarige man mentale problemen en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur kwam er met de schrik en een gebroken voorruit van af.