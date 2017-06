Geen paniek: Zero verdwijnt niet in België, zegt Coca Cola Belgium

In tegenstelling tot eerdere berichten zal Coca Cola Zero niet verdwijnen in België, dat meldt de woordvoerder van het bedrijf. Eerder meldde het hoofd van Coca Cola Australië dat Zero daar uit de rekken ging verdwijnen en dat België snel zou volgen.

Volgens de woordvoerder is de klassieke Cola Zero te vertrouwd op de Belgische markt om zomaar te verdwijnen. Sterker nog, in tegenstelling tot globale trend doet Zero het bijzonder goed bij ons. “Wij waren in september één van de eerste markten die het nieuwe recept van Coca-Cola zero introduceerden”, vertelt ze nog, “Coca-Cola zero sugar doet na de Belgische herlancering in september 2016, zeer goed”.

“onze consumenten gerust kan stellen : hun vertrouwde Coca-Cola zero sugar verdwijnt niet in België.”