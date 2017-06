Dit is mogelijk het gruwelijkste badpak ooit

Het is een goede grap, halloweenkostuum én statement in één. Grote ogen langs het zwembad of strand gegarandeerd dankzij het zogenaamde sexy-chest badpak.

Bikini’s, monokini’s en mankini’s move over! Hier is het zogenaamde Sexy Chest-badpak. Het is op z’n minst origineel zonnebaden, gehuld in een print van harige mannebast - incluis bierton.

Het is niet helemaal duidelijk of de makers dit als grap hebben gemaakt, maar ze zijn alleszins écht te koop op de website van Beloved Shirts. De teneur op het internet en sociale media is er eerder één van lauwwarme afschuw.

no we're absolutely not doing this pic.twitter.com/N0Kd1BCFEe — elijah daniel (@elijahdaniel) June 8, 2017

De mensen van Beloved Shirts lijk er zich wel van bewust dat ze een monstruositeit gemaakt hebben. “WTF hebben we gedaan?”, staat te lezen op Instagram.