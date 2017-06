Op vakantie naar Frankrijk? Vergeet uw ecovignet niet

Wie deze zomer met de auto naar Frankrijk rijdt en nog geen ecovignet heeft, kan daar maar beter niet te lang meer mee wachten. “Anders dan de autovignetten in Duitsland of Zwitserland, kunt u het Franse ecovignet niet aan de grens of in een winkel kopen. U moet het aanvragen via het internet, en het kan al gauw een tiental dagen of meer duren alvorens het vignet in de bus valt”, waarschuwt Danny Smagghe van Touring.