Gentse baasjes gaan ver, héél ver om Boris de vermiste kat terug te vinden

Gent - Advertenties op Instagram en een eigen website. Niet om een evenement aan te kondigen, maar om de weggelopen kater Boris terug te vinden in de Gentse binnenstad. Zijn baasjes organiseren zelfs een fotozoektocht om mensen op de been te krijgen om het beestje te vinden. “Er komen zo veel meldingen van vermiste huisdieren, je moet tegenwoordig opvallen”, zegt een expert.

Langs het Muinkpark, de Vooruit tot bijna aan de Kouter: wie de 34 foto’s volgt op de website borisdekat.gent, zoekt het verloren gelopen huisdier en doet nog een beetje aan cityseeing ook. “Kijk goed in de steegjes, putjes en hopen, want onze kat is gaan lopen. Ga op ontdekking in Gent met vrienden, kinderen en familie”, staat de lezen op de website. Maar nee, het is géén toeristische stunt of grap, zweren baasjes Mats Van Eccelpoel (23) en Sam Smekens (31). “Onze kat is écht vermist. Donderdag ontsnapte hij via het raam en is vermoedelijk via de erker van onze onderburen naar beneden gekropen. Omdat we op de tweede verdieping wonen en Boris dus niet zomaar kan terugkeren naar huis, zijn we onmiddellijk beginnen zoeken en hebben we opsporingsberichten opgesteld, die we via sociale media willen verspreiden.”

Foto: rr

En die vallen op, tussen de hele hoop Facebookposts van verloren gelopen honden of katten. Ze plaatsten zelfs een gesponsorde advertentie op Instagram. “Het was de bedoeling dat het opviel”, zegt Mats. “We willen het zoeken nog extra pushen en mensen via een fotozoektocht vragen mee te helpen. Zo vreemd vind ik dat niet, ik heb dat vroeger vaak gedaan toen ik nog bij mijn ouders in de Kempen woonde. Maandelijks gingen we met een lijst foto’s op zoek. Nu is dat ook eerder ludiek, maar zo wordt Boris wel nog eens onder de aandacht gebracht. Mensen zonder huisdieren surfen niet snel naar websites waar vermiste huisdieren opgelijst staan, maar op deze manier kunnen we hen misschien wel bereiken.” Het lijkt alleszins te werken, want die oproep staat sinds gisteren online en heeft al 3.000 mensen bereikt. En er zijn al een aantal reacties binnengekomen, voorlopig evenwel nog zonder succes.

Schrik van auto’s

Dierengedragstherapeute Inge Pauwels vindt de aanpak van de Gentenaars goed. “Meestal worden vermiste huisdieren niet zo heel ver weg van huis teruggevonden. Zeker katten, die hechten zich erg aan hun huis. Daarom is het belangrijk dat veel mensen snel helpen zoeken. Die fotozoektocht trekt alleszins de aandacht, want helaas komen zo veel berichten van verloren gelopen huisdieren binnen. Het is gewoon zo gemakkelijk om het op sociale media te zetten, en het wordt goed gedeeld. Als ik mijn huisdier kwijt zou zijn, zou ik ook zo actief zoeken.”

Mats gelooft alleszins niet dat zijn kat ver is gelopen. “Boris gaat nooit naar buiten, zelfs niet op ons terras. Hij heeft schrik van auto’s, dus ik denk niet dat hij ver weg is.”