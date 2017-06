Na Mayeur-rel: Brusselse schepen die hard uithaalde blijkt zelf bij te verdienen bij vzw

Brussel - Na de forse uithaal van SP.A-voorzitter John Crombez naar de “oude politieke cultuur” in Brussel, heeft de partij nu zelf wat uit te leggen. SP.A-schepen Ans Persoons, die uit grote verontwaardiging opstapte na de Mayeur-rel, cumuleerde haar schepenambt immers zelf met een zetel in een Brusselse vzw.

De situatie bij die vzw is voor alle duidelijkheid absoluut niet te vergelijken met de situatie bij daklozenopvang Samusocial, maar er zijn wel degelijk vragen bij te stellen. Zo krijgt Persoons voor haar werk als bestuurslid 13.440 euro per jaar, terwijl de bestuurders bij een vergelijkbare vzw hun werk onbezoldigd doen. “Die andere vzw is inderdaad opgericht in de nieuwe tijdgeest”, geeft Persoons zelf ook toe. Net als haar voorzitter John Crombez verdedigt ze haar mandaat wel en is ze ook niet van plan om op te stappen. “Het is ook geen geheim, het staat open en bloot op onze site.” Maar een toonbeeld van nieuwe politieke cultuur is het niet meteen.

Intussen zit het er ook nog altijd bovenarms op tussen Crombez en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Zij pikt het niet dat Crombez hen “laffe boeren” noemt. “Wie zo wild om zich heen slaat, zou beter in eigen hart kijken. Hij kan zijn woede beter richten op z’n eigen politieke familie met de PS.”