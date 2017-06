Bart Peeters is “op zoek naar gulle lach”

Komend najaar presenteert Bart Peeters op Eén nieuw komisch talent in de show ‘Voor de Leeuwen’. Als u over een gulle lach beschikt, mag u misschien de opnames bijwonen. “We zoeken een humorlievend publiek dat graag luid en goed lacht”, vertelt Erik Gordts van productiehuis Dedsit.

Dedsit is bekend als leverancier van humor op tv, van de programma’s rond Chris Van den Durpel over Tegen de Sterren op tot het recente De 3 Wijzen. “We willen ons graag laten inspireren door nieuwe mensen”, zegt Erik Gordts. “Er is tegenwoordig een bloeiend stand-upcircuit in grotere Vlaamse steden, maar waar zijn de opvolgers van performende komieken zoals Gaston en Leo, Jacques Vermeire, Urbanus en Kamagurka? We hebben ons zelfs afgevraagd of er geen goede jonge komieken meer zijn. Het is natuurlijk een moeilijk vak. Je moet moed hebben om het podium op te stappen en de mensen aan het lachen te brengen. Iedereen heeft over humor een uitgesproken mening en als de artiest niet bevalt, dan ontstaat er soms ergernis. We zijn blij dat Eén meespeelt in een project waarin jong talent voor een onbevooroordeeld publiek de kans krijgt om te tonen wat het in zijn mars heeft. Dat publiek zal daarbij een actieve rol spelen en krijgt ook een functie in de beoordeling van de acts.”

Zoektocht

Er werd geen publieke oproep gedaan naar nieuw talent dat zich graag wil tonen. “De redactie heeft zelf research gedaan in diverse arena’s”, legt Gordts uit. “We zijn gaan kijken in de comedywereld, maar ook in theaterscholen en bij mensen die met animatie bezig zijn. Ook internetgebruikers die grappige filmpjes posten, hebben we opgespoord. We hebben ze allemaal gevraagd om een filmpje in te sturen en aan de hand daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt van kandidaten die op ons kantoor auditie zijn komen doen. Daar hebben we een vijftigtal mensen aan overgehouden. Met hen gaat Bart Peeters aan de slag in zijn show.”

Geen keiharde strijd

“Er komen acht afleveringen. In de eerste afleveringen komt die ruime staalkaart van talent aan bod. In de latere afleveringen hopen we een humoristisch ensemble te kunnen samenstellen waarmee we leuke shows in elkaar kunnen steken. Op het einde zal er wel iemand bekroond worden door een jury, maar het is niet de bedoeling er een keiharde wedstrijd van te maken. Het moet vooral leuk blijven.”

De keuze van Bart Peeters als presentator en ceremoniemeester lag voor de hand. “Bart is zelf een podiumbeest en heeft zichzelf ook altijd voor de leeuwen gegooid. Zijn ervaring komt van pas om jonge mensen te motiveren en te helpen, want hij gaat de kandidaten ook een beetje coachen. Je zult hem ook achter de schermen zien in gesprek met de kandidaten, die je zult leren kennen door de ogen van Bart.”

Het moeten vooral gevarieerde shows worden. “Er zitten natuurlijk wel mensen in de selectie met

een stand-upachtergrond. De uitdaging bestond erin om humor in al zijn vormen te kunnen tonen: slapstick, improvisatie, cabaret, verborgen camera, sketches, muzikale humor. Je kunt het tot op zekere hoogte vergelijken met Tegen de Sterren op, want daarin zitten ook diverse acts: sketches, monologen, liedjes en laatst ook jong talent. Dankzij Tegen de Sterren op hebben we performers als Guga Baúl en Chris Van Espen ontdekt en het humoristische talent van Ella Leyers, Clara Cleymans en Nathalie Meskens, dat voordien nog niet bekend was. Voor de Leeuwen wil relatief onbekende mensen de kans geven om een breed publiek te amuseren.”

Wie opnames wil bijwonen in Café Central in Gent, moet op een.be/voordeleeuwen een vragenlijst invullen en een filmpje uploaden met een gulle lach in beeld en geluid. De opnamedagen zijn gepland op 6, 20 en 27 augustus, 3 en 17 september en 1 oktober.