Politie verspreidt foto’s van valse bommengordels die terroristen Londen bij zich hadden

Toen Khuram Butt, Rachid Redouane en Youseff Zaghba op 3 juni hun dodelijke aanslag pleegden in Londen, droegen ze valse bommengordels. De Londense politie heeft daar nu foto’s van verspreid.

De drie terroristen sloegen toe op zaterdag 3 juni. Rond 22.08 uur Britse tijd (23.08 uur Belgische tijd) kreeg de Londense politie de melding van een voertuig dat op de London Bridge was ingereden op meerdere voetgangers.

Het voertuig reed door naar Borough Market, zo’n 500 meter verder. Drie mannen sprongen er uit de bestelwagen en vielen mensen aan met grote messen terwijl ze “dit is voor Allah” riepen. Ze gingen onder meer restaurants binnen om daar willekeurig mensen neer te steken.

De politie verspreidde zaterdag ook al foto’s van de keramische messen die gebruikt werden bij de aanslag. Foto: AFP

Nieuwe tactiek

De drie daders - Khuram Butt (27), Rachid Redouane (30) en Youssef Zaghba (22) - droegen op het moment van de aanslag een valse bommengordel. Daarin zaten waterflesjes die met duct tape vastgemaakt waren om eruit te zien als een echte. Vermoedelijk was dat hun tactiek om mensen bang te maken, zodat ze zich niet zouden verzetten, en om de politie te verhinderen om hen neer te schieten.

Foto: REUTERS

Volgens de speurders was het de bedoeling om gijzelaars te nemen. “Ik heb die tactiek, waarbij terroristen paniek en angst zaaien met valse explosieven, nog niet gezien in het Verenigd Koninkrijk”, zegt politiecommandant Dean Haydon in The Sun. “Het zou best kunnen dat ze gijzelaars wilden nemen en de stad zo wilden lamleggen. Maar het kan ook dat ze het als veiligheid zagen om zelf niet doodgeschoten te worden. Wie zou terugvechten, zou dan bang kunnen worden om mee te ontploffen.”

“Het maakt het ingrijpen van de politie en de mensen die toch ingegrepen hebben nog opmerkelijker”, aldus Haydon.

Zijn collega, die al 18 jaar bij de politie werkt, noemt het de meest intense situatie waar hij ooit al mee te maken heeft gekregen. “Ik heb al veel dood en gruwel gezien, maar dat was niet te vergelijken met dit. Dit gaat heel lang aan mij blijven vreten.”

Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven, de daders werden eveneens doodgeschoten. Er vielen ook 48 gewonden.

