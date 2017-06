Deze man zat zeventien jaar in de gevangenis, maar dan vond de politie zijn dubbelganger

Zeventien jaar lang zat Richard Anthony Jones uit Kansas City in de gevangenis voor een gewapende overval. Ooggetuigen hadden hem gezien op de plaats van het incident. Of dat dachten ze toch. Want nu de politie zijn dubbelganger heeft gevonden, zijn ze niet meer zo zeker van zijn schuld.

Richard Anthony Jones belandde in 1999 in de gevangenis voor een gewapende overval. Zijn veroordeling was uitsluitend gebaseerd op de verklaring van de slachtoffers en enkele ooggetuigen. Hoewel hij zelf zijn onschuld bleef uitroepen, moest hij een celstraf van negentien jaar uitzitten.

Dubbelganger

Twee jaar geleden kreeg hij echter te horen dat er een man in de gevangenis zat die enorm hard op hem leek. Hij had zelfs dezelfde voornaam, Richard.

Jones besefte dat dat wel eens de eerste stap richting zijn vrijlating kon zijn. Hij contacteerde een organisatie die legale diensten voorziet voor mensen die valselijk beschuldigd zijn. En ook zij stonden versteld van de ongelooflijke gelijkenissen tussen de twee mannen.

Vrijlating

Uiteindelijk slaagde zijn advocaat erin om de zaak opnieuw voor de rechtbank te krijgen. Jones verklaarde opnieuw dat hij op het moment van de feiten bij zijn vriendin en haar familie was. Net zoals hij zeventien jaar eerder ook had gezegd.

Alleen geloofde de rechter hem nu wel. Vooral toen de slachtoffers getuigden dat ze het verschil tussen Jones en zijn dubbelganger ‘Ricky’ niet zagen. Ze waren dus ook niet meer zeker dat Jones effectief de dader van de gewapende overval was.

De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijzen waren om Jones nog langer vast te houden. Meer nog. Jones leefde destijds aan de andere kant van Kansas, terwijl zijn dubbelganger in dezelfde buurt woonde waar het incident had plaatsgevonden.

Richard Anthony Jones werd donderdag vrijgelaten. Hij maakt zich nu klaar om zijn leven opnieuw op te bouwen. Naar eigen zeggen is hij vooral blij om weer bij zijn kinderen te zijn. “Ik geloof niet in geluk, maar ik geloof wel dat ik gezegend ben”, klinkt het.