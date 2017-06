Het bordspel van Trump en een foutje van Apple: ken jij deze ‘mislukte uitvindingen’ nog?

Groene ketchup, een balpen ‘speciaal voor vrouwen’ en een telefoon van Nokia waarmee je nauwelijks kon bellen. In Zweden verzamelt het ‘Museum of Failures’ de uitvindingen waarmee grote bedrijven de mist ingingen. Want zelfs Apple, Google en Trump hebben moeten leren uit hun fouten.

BIC maakte ooit een balpen voor vrouwen - want waarom zouden vrouwen met een gewone balpen kunnen schrijven? Harley Davidson bracht eau de cologne uit, die faalde omdat Harley-rijders hem niet mannelijk vonden. Heinz probeerde het met een groene ketchup, Colgate met een kant-en-klare lasagna, Donald Trump een bordspel met de titel I’m Back and You’re Fired! Potten hebben deze uitvindingen niet gebroken, maar de Amerikaanse psycholoog Samuel West is er dol op. Hij vindt dat er al genoeg succesverhalen zijn en prefereert verhalen over mislukkingen. Daarom verzamelde hij er zeventig voor zijn ‘Museum of Failure’, dat je kan bezoeken in Helsingborg on Zweden. Zijn favoriet zijn de chips zonder vet, waarvan je niet dik werd, maar waarvan je wel diarree kreeg.

Geen gasmasker, wel een beautymasker dat je een mooiere huid beloofde dankzij elektroden die je kleine schokjes toedienen Foto: BELGAIMAGE

West en de groene ketchup. Op de achetergrond: een plastic fiets die niet kon roesten, maar die zo wiebelde dat er niet op te fietsen viel. Foto: AP

Zelfs Apple heeft zijn plaats tussen de mislukkingen met de Apple Newton, een handcomputer die je handschrift moest herkennen - alleen werkte de technologie niet. Nokia faalde op zijn beurt met de N-Gage, een telefoon en spelcomputer in één, die als nadeel had dat je hem met de zijkant tegen je oor moest ouden om er mee te bellen, wat hem de bijnaam ‘taco telefoon’ opleverde. Zo mogelijk nog absurder is de CueCat, een scanner in de vorm van een kat waarmee je in magazines een code kon scannen om op de website van de verkoper uit te kopen - want waarom zou je die website gewoon intikken? Maar ook de Google Glass rekent West tot de mislukkingen, want hoewel die wel werkte, bleek de mogelijkheid om zomaar iedereen te filmen niet te rijmen met de privacywetgeving. De boodschap van het museum is simpel: zelfs de grootste bedrijven slaan de bal al eens mis en om succes te hebben, moet je ook kunnen leren uit mislukkingen.

Het ‘Museum of Failure’ is te bezoeken in Zweden, maar af en toe gaan de mislukte uitvindingen ook op tour. Zo strijken ze op 5 oktober neer in Amsterdam tijdens het Emerce EDAY festival.