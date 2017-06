Ruzie met je partner? Dit woord kan de situatie redden

Er is niets mis met ruzie maken, zolang je het constructief houdt. En één van de manieren om dat te doen, is om wat vaker 'ouch' of 'auw' te zeggen, beweert de Amerikaanse familietherapeut Hal Runkel in de Britse krant Daily Mail.

Als je partner iets kwetsend zegt, ben je snel geneigd in aanvalsmodus te gaan. Begrijpelijk, maar volgens Runkel kom je verder als je eerlijk toegeeft dat je gekwetst bent. 'Ouch' of 'auw' zeggen kan wonderen doen, zegt hij. "In de liefde zijn we op ons kwetsbaarst en dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Niemand kan ons zo kwetsen als onze partner, net omdat hij of zij onze zwakke plekken kent. Als dat gebeurt, voelen we ons voor gek gezet en gaan we uithalen. We zijn te trots om toe te geven dat we gekwetst zijn, dus slaan we terug met een even scherpe opmerking". Hoewel het tegennatuurlijk kan aanvoelen, raadt Runkel aan om dat net niet te doen. "Kwetsbaarheid tonen kan ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. Onderdruk de neiging om terug te roepen en zeg in plaats daarvan 'ouch'. Het maakt je kwetsbaar, maar het toont ook duidelijk dat je niet op dit destructieve pad wil verder gaan. Het is niet zeker dat het je partner uit aanvalsmodus haalt, maar het vergroot de kans wel."

Daarnaast is het volgens Runkel vooral belangrijk dat je weet waarom je zo boos werd - niet zelden is boosheid een emotie die uiting geeft aan een onderliggend verdriet of angst. Wanneer je weet waar de boosheid vandaan komt, heb je er baat bij om dat uit te leggen aan je partner.

Overdrijf ook niet met woorden als 'nooit' en 'altijd': "Niemand is 'altijd te laat' of 'nooit attent'. Als je zegt dat iemand 'nooit attent' is, zeg je dat het in zijn of haar persoonlijkheid ligt en dat er toch niets aan te doen valt. Die passieve agressiviteit is even gevaarlijk dan tegen elkaar roepen. Als je constructief wil zijn, zeg dan niet: "Je bent altijd nors", maar: "Je kan soms erg nors zijn". Op die manier impliceer je dat er een keuze is en dat er mogelijkheden zijn."