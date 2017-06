Helemaal terug na messteek: Triatlete Sofie Goos wint volledige triatlon van Venetië

13 maanden nadat ze werd neergestoken op training, heeft triatlete Sofie Goos voor het eerst sinds haar comeback een wedstrijd gewonnen. De Antwerpse haalde het in de volledige triatlon van Venetië.

Na 3,8 kilometer zwemmen door de lagune van Venetië kwam Sofie Goos als tweede uit het water, met een achterstand van 4 minuten op de Kroatische leidster Sonja Svekin. Een achterstand die ze al snel had ingehaald. Halverwege het 180km lange fietsparcours reed ze al resoluut aan de leiding. Na 120 kilometer op de fiets had ze al een kwartier voorsprong op haar naaste belagers. Een kloof die ze in de afsluitende marathon nog zou uitbouwen naar meer dan 20 minuten. Uiteindelijk finishte Goos na 9 uur 17 minuten en 17 seconden. Bij de mannen ging de zege naar de Duitser Lukas Kramer in 8 uur 23 minuten en 38 seconden. De Belg Lucky Berlage werd tiende.

Voor de 37-jarige Goos is het de eerste overwinning na haar comeback die ze dit jaar maakte nadat ze vorig jaar in mei tijdens een looptraining werd neergestoken door een man met mentale problemen.

Vorige maand werd Goos al eens vijfde in de halve triatlon van Lissabon. Voor Goos is het de vierde overwinning in een triatlon op de volledige afstand uit haar carrière. Ze won eerder in Barcelona (2009), Florida (2009) en Brazilië (2012).