Opgelet: vandaag loop je grote kans om te verbranden

Brussel - Wie zondagnamiddag wil genieten van de zon, doet dat beter op een verstandige manier: het KMI in Ukkel mat om 13.00 uur een UV-index van 9, een zeer hoog niveau dat zelden voorkomt in ons land. Dat betekent dat de huid sneller verbrandt.

De UV-index is een maat voor de intensiteit van de ultraviolette straling (UV-straling) van de zon, zo legt het KMI uit. “Hoe hoger de UV-index, hoe gevaarlijker om onbeschermd in de zon te blijven. De huid zal dan sneller verbranden en het risico op huidkanker neemt toe. Door hierop de aandacht te vestigen, spoort de voorspelling van de UV-index tegelijkertijd aan tot verstandig omgaan met de zon.”

Ter vergelijking: in België bedraagt de UV-index zelden meer dan 7. In de loop van de namiddag daalde de index geleidelijk.

Ook in Nederland werd zondag een hoge UV-index, of zonkracht zoals onze noorderburen het noemen, waargenomen. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven werd rond 14.30 uur een zonkracht 8.7 gemeten, meldde weerbureau Weeronline. Volgens het bureau komt zo’n sterke zonkracht zelden voor in Nederland. De afgelopen elf jaar werd in Bilthoven op dit enige meetpunt van Nederland slechts twee keer eerder een waarde boven de 8 gemeten.