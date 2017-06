Trump wil niet naar UK komen “als publiek hem niet steunt”

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan de Britse premier Theresa May laten weten dat hij zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk niet gaat doorzetten, als het Britse publiek hem weigert te steunen. Dat schrijft The Guardian zondag.

Trump zei niet te willen komen als er grootschalige protesten worden georganiseerd. Hij verklaarde dat in een telefoongesprek dat enkele weken geleden plaatsvond, aldus een adviseur van Downing Street aan de krant. May zou verrast hebben gereageerd.

De Britse premier had Trump al kort na zijn aantreden uitgenodigd voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, inclusief een ontmoeting met de Queen. May was ook de eerste buitenlandse politieke leider die op het Witte Huis werd ontvangen. Op een persconferentie achteraf verklaarde ze “verheugd” te zijn dat Trump haar uitnodiging had aanvaard. Maar volgens diplomaten was dat voorbarig.

Een precieze datum voor het staatsbezoek is nog niet bekend. Intussen riep de Londense burgemeester Sadiq Khan al op om het bezoek te annuleren, nadat Trump zich op Twitter neerbuigend uitliet over Khans reactie na de aanslagen in Londen.