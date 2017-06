Appartementsbrand in Oostende was aangestoken

Oostende - De brand in een appartement aan de Leopold III-laan zondagochtend was aangestoken. Dat heeft een branddeskundige van het parket vastgesteld. “Er is voorlopig geen spoor van de dader”, zegt parketwoordvoerder Frank Demeester.

Iets na 6 uur zondagochtend brak brand uit in de kelderverdieping van het appartementsgebouw. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een vijftigtal bewoners geëvacueerd. Er werden verschillende brandhaarden teruggevonden, wat een vermoeden van kwaad opzet deed rijzen. Dat vermoeden werd door de deskundige in de loop van de dag bevestigd.