Ben Hermans: “Vervelend dat ik Porte niet kon bijstaan op de slotklim”

Ben Hermans heeft Richie Porte net niet aan zijn eerste eindzege in de Dauphiné kunnen helpen. Porte, kopman van Hermans bij BMC, verloor op de slotdag zijn gele trui met amper tien seconden aan Jakob Fuglsang. “Ik had een slechte dag en ben toch een beetje verveeld dat ik Richie op de slotklim niet kon helpen”, vertelde Hermans achteraf.

Na een sterke Giro, die hij door ziekte in het slot had moeten verlaten, reed Hermans afgelopen week in dienst van Richie Porte de Dauphiné. Dat leek uit te draaien op een succes, maar in de pittige slotetappe verspeelde de Australiër alsnog zijn gele trui aan de verrassende Jakob Fuglsang. De Deen had in het eindklassement uiteindelijk amper 10 seconden voorsprong op Porte.

“Ik had slechte benen van gisteren en was niet helemaal klaar om te starten in zo’n korte intensieve etappe als die van vandaag”, reageerde Hermans. “De eerste hellingen lagen me ook niet echt: lage stijgingspercentages van gemiddeld vijf procent, terwijl ik toch beter tot mijn recht kom op de steilere bergen. Ik kon Richie helaas dan ook niet bijstaan op de slotklim. Daar voel ik mij toch wel wat verveeld over. Want eigenlijk was het mijn taak om mannen als Fuglsang mee in de gaten te houden. Maar ook andere ploegmakkers waren niet op de afspraak. Richie was echter achteraf niet boos op ons. Hij was vooral pissig over de manier waarop de concurrentie tegen hem had gereden.”

Porte toonde zich in de Dauphiné sterker dan Chris Froome. Hermans denkt echter niet dat zijn ploegmakker de Tour zal winnen. “Richie krijgt in de Tour slechts één of twee klimmers rondom zich. Dan moet je al een klasse beter zijn dan de rest om de Tour te winnen. Als BMC wil dat de Richie Porte op het hoogste schavotje staat in Parijs, moeten ze met een ploeg van klimmers naar de Tour. Anders moet je content zijn met een plaats in de top-vijf. Maar het is niet aan mij om dat te beslissen.”

Hermans zal er in de Ronde van Frankrijk niet bij zijn. “BMC is één van de weinige ploegen die zijn renners als een schema meegeeft van februari tot juli. Ik ben niet voorzien voor de Tour, ik rijd de Giro en de Vuelta. Of ik dat jammer vind? Het is spijtig dat ik als behoorlijke klimmer nooit de kans krijg om de Tour te rijden ja. Mijn volgende doel is het BK tijdrijden. Ik deed er vier keer mee en stond er drie keer op het podium. Dus ik doe mee om te winnen. Ik rijd ook nog het BK op de weg en dan volgt een verdiende rustpauze. Nadien hervat ik in de Ronde van Polen en trek ik naar de Vuelta.”