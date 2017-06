Lewis Hamilton wint in Canada, Vandoorne veertiende

Lewis Hamilton heeft de GP van Canada gewonnen en nadert zo in de wk-tussenstand op Sebastian Vettel. De Duitser raakte betrokken bij een aanrijding bij de start en beperkte na een indrukwekkende inhaalrace de schade. Stoffel Vandoorne finishte de race als veertiende.

Lewis Hamilton mocht van op de polepositie vertrekken en behield zijn leidersplaats bij de start. Max Verstappen maakte een kanonstart en ging van de vijfde naar de tweede plaats. Sebastian Vettel viel ondanks een redelijke start terug van de tweede naar de vierde plaats. Stoffel Vandoorne maakte eveneens een erg goede start want onze landgenoot won vijf plaatsen.

Drama was er echter wat verderop waar Carlos Sainz Felipe Massa torpedeerde. We kregen dan ook meteen de safety car op de baan.

YELLOW FLAG/SAFETY CAR: Race is over for both MAS and SAI as they collide at the first chicane on lap one ??#CanadianGP ???? pic.twitter.com/mZduvoeFM8 — Formula 1 (@F1) June 11, 2017

??GRO [LAP 1]: "What the... What a mental guy! What the..."



?? ALO [LAP 1]: "What are they doing?!? They need to calm down"#CanadianGP ???? pic.twitter.com/wldbFqkxvF — Formula 1 (@F1) June 11, 2017

In ronde 6 ging zocht Sebastian Vettel een eerste keer de pits op voor het wisselen van zijn voorvleugel die beschadigd raakte toen Verstappen Vettel passeerde bij de start. De Duitser stond voor een immense inhaalrace want hij viel terug naar de allerlaatste plaats.

YELLOW FLAG (LAP 11/70): Race over for VER as he grinds to a halt at Turn 2



Engine appeared to cut out #CanadianGP ???? pic.twitter.com/3W9Yuo9dkz — Formula 1 (@F1) June 11, 2017

Bij het ingaan van ronde 11 was er drama voor Max Verstappen, de Nederlander moest zijn Red Bull met een technisch probleem aan de kant zetten. Een virtuele safety car gedurende enkele ronden waarna we bij het hervatten van de race een treintje kregen met Kevin Magnussen, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat en Stoffel Vandoorne. Sebastian Vettel kwam te midden van die intense strijd al vlug aansluiten en haalde onze landgenoot in.

Hamilton bleef ondertussen gecontroleerd aan de leiding rijden met teamgenoot Bottas op de tweede plaats. De Fin zocht in ronde 24 de pits op voor zijn bandenwissel terwijl Hamilton nog enkele ronden op de baan bleef.

In ronde 32 kwam Hamilton eindelijk binnen voor zijn pitstop. De Brit opteerde voor de supersoft en bleef na zijn pitstop aan de leiding van de race. Bottas volgde als tweede op zo'n negen seconden terwijl Daniel Ricciardo derde lag. Fernando Alonso reed halverwege de race achtste maar moest zijn pitstop nog uitvoeren. Alonso deed constant uitvoerig zijn beklag tegen zijn ingenieur. Hij zette nog maar eens in de verf dat de Honda-motor vermogen verloor.

?? McLaren to Alonso: "OK Fernando, we're looking at plan A, plus five"



Alonso: "You are not giving me useful information!"#CanadianGP ???? pic.twitter.com/TMVzSNSjoh — Formula 1 (@F1) June 11, 2017

De tussentijdse balans halverwege de Canadese GP was niet zo goed voor Ferrari. Vettel zijn Ferrari had een beschadigde vloer na zijn aanrijding bij de start terwijl Raikkonen balansproblemen had nadat de Fin eerder tijdens de race met zijn Ferrari door het gras was gereden.

#Kimi7's car too has got balance problems after the excursion on the grass at the beginning of the race #CanadianGP ?? — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 11, 2017

Tijdens ronde 43 kwam Fernando Alonso binnen voor zijn eerste en enige pitstop. Vandoorne moest ondertussen op vraag van het team proberen om Lance Stroll op te houden. Met de Honda-motor lukte dat wel geteld één rondje. Even later voerde Vandoorne zijn verplichte pitstop uit, waarna hij terugviel naar de zestiende plaats.

Met nog iets meer dan twintig ronden te gaan kwam Vettel binnen voor zijn tweede pitstop. De Duitser schakelde over op de ultrasoft en zette van op de zevende plaats nogmaals de aanval in. Vettel liet de ene snelste ronde na de andere noteren.

Daniel Ricciardo en het Force India-duo Perez en Ocon streden ondertussen voor de laatste podiumplaats. Beide Ferrari's naderden echter snel op het trio.

LAP 53/70:



P3 RIC

P4 PER

P5 OCO#CanadianGP ???? pic.twitter.com/DpOPBDpOLQ — Formula 1 (@F1) June 11, 2017

Met nog negen ronden te gaan geraakte Vettel voorbij Raikkonen toen de Fin rechtdoor schoot aan het einde van het rechte stuk. Raikkonen had technische problemen met de motor en verloor ook daarna enkele seconden per ronde. Vettel had ondertussen aansluiting gevonden bij Ocon.

Met nog vijf ronden te gaan zette Vettel beide Force India's onder druk en met een spectaculair inhaalmanoeuvre passeerde hij één van beide Force India-piloten. Ocon was het slachtoffer terwijl Vettel vervolgens de jacht inzette op Perez.

LAP 67/70: Drama in the closing stages as VET pushes his way past OCO to take P5



PER remains in P4



RIC P3#CanadianGP ???? pic.twitter.com/SupTM5Z99j — Formula 1 (@F1) June 11, 2017

Twee ronden voor het einde haalde Sebastian Vettel ook Sergio Perez in. Vreugde bij Ferrari terwijl er drama was bij McLaren. De Honda-motor van Alonso zijn McLaren gaf de geest, net op het moment dat Alonso op weg leek naar het eerste wk-punt voor McLaren. Alonso liet zijn frustraties de vrije loop over de boordradio, waarna hij het publiek ging groeten in een tribune.

Lewis Hamilton reed, bijna compleet uit het zicht van de camera's, richting de overwinning, voor teamgenoot Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo vervolledigde het podium. Sebastian Vettel werd na een indrukwekkende inhaalrace vierde en beperkte zo de schade in de strijd om het kampioenschap.

Hamilton nadert door zijn overwinning tot op 12 punten van Vettel. Binnen twee weken is er in Baku de GP van Azerbeidzjan.

1. L. Hamilton Mercedes 1:33:05.153

2. V. Bottas Mercedes +19.783

3. D. Ricciardo Red Bull +35.297 +15.514

4. S. Vettel Ferrari +35.907 +0.610

5. S. Perez Force India +40.476 +4.569

6. E. Ocon Force India +40.716 +0.240

7. K. Raikkonen Ferrari +58.632 +17.916

8. N. Hulkenberg Renault +1:00.374 +1.742

9. L. Stroll Williams +1 ronde

10. R. Grosjean Haas +1 ronde

11. J. Palmer Renault +1 ronde

12. K. Magnussen Haas +1 ronde

13. M. Ericsson Sauber +1 ronde

14. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

15. P. Wehrlein Sauber +2 ronden

16. F. Alonso McLaren +4 ronden

Opgaves:

17. D. Kvyat Toro Rosso +16 ronden

18. M. Verstappen Red Bull +60 ronden

19. F. Massa Williams +70 ronden

20. C. Sainz Jr. Toro Rosso +70 ronden

wk-stand

