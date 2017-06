Rafael Nadal was zondag onklopbaar op Roland Garros. De Spanjaard won op imponerende wijze zijn tiende grandslamtitel in Parijs. Stan Wawrinka, toch niet van de minste, moest lijdzaam toezien hoe Nadal hem van begin tot einde overklaste met weergaloze punten. De knapste rally kwam er bij 4-1 in de tweede set, toen Nadal uitpakte met een onwaarschijnlijke backhand. Na dik twee uur tennis stond het 6-2, 6-3 en 6-1.