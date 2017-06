Moeder overleden na crash tegen paal, zoontje (8) slechts lichtgewond

Tremelo / Vosselaar - De 36-jarige S.A. uit Tremelo kwam zondag op om het leven bij een zwaar ongeval in Vosselaar. Haar wagen kwam op zijn dak terecht nadat de vrouw tegen een paal botste. Ze werd gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het 8-jarige zoontje van de vrouw zat ook in de wagen, maar hij houdt enkel wat schrammen over aan het ongeval.

De 36-jarige S.A. volgde rond 18 uur een omleiding in het centrum van Vosselaar, toen ze plots in onduidelijke omstandigheden de controle over haar stuur verloor en naar de overkant van de straat uitweek. Daar botste ze tegen een verlichtingspaal op het voetpad.

De klap was zo hevig dat haar kleine auto met open dak ondersteboven op de weg kwam te liggen. Volgens buurtbewoners was het net voordien heel licht en kortstondig beginnen te regenen.

“Op het moment van het ernstige ongeval was een verpleegkundige in de buurt, die meteen is begonnen met de reanimatie van het slachtoffer. De vrouw had geen pols meer, maar is dankzij de snelle hulp van de verpleegkundige en de MUG met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt brandweerkapitein Jaak Van Gils. Niet veel later volgde het bericht dat de vrouw uit Tremelo in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken was.

Zoontje kan zichzelf bevrijden

In haar auto zat ook haar achtjarige zoontje. Hij zat goed ingesnoerd in zijn veiligheidsgordel en hield aan het zware ongeval enkel wat schrammen over. “De jongen is zelf uit de auto kunnen kruipen. Mensen in de buurt hebben hem dan binnen in huis opgevangen terwijl zijn moeder werd geholpen”, zegt een buurtbewoonster.

Het zoontje werd ook voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, net als de verpleegkundige die bij zijn reddingsoperatie lichte verwondingen opliep.