Johan Museeuw duikt ‘Met Vier in Bed’

Met Vier in Bed zoekt deze week de rust van de Vlaamse Ardennen op. De kandidaten bezoeken onder meer een oude boerderij in Etikhove die werd omgevormd tot B&B en wellnessresort en een pleisterbedrijf in Herzele dat nu dienst doet als vakantiewoning voor gezinnen. Later deze week gaat het richting het West-Vlaamse Roeselare, waar een koppel vooral punten hoopt te scoren met zijn kookkunsten.

Beginnen doet Met Vier in Bed zijn tweede week met een ecologische B&B in Maarkedal. Sinds oktober vorig jaar baten Carine en Geert Het Natuurlijk Genot uit in een vroegere kippenboerderij en zetten ze volop in op duurzaamheid. De kamers zijn milieuvriendelijk ingericht en bij het ontbijt worden enkel biologische producten aangeboden. Maar voor dé verrassing van vanavond halen de uitbaters er een bekende kop bij: niemand minder dan ex-wielrenner Johan Museeuw komt de kandidaten rondleiden in de streek. Hij kent de heuvels en kasseistroken natuurlijk als geen ander en speelt gids tijdens een rondleiding in het Ronde Van Vlaanderen Centrum.

INFO

Met Vier In Bed

VTM, van maandag tot donderdag om 21.15 uur