R.I.P. roaming: over en uit met extra telefoonkosten

Geen zomer gaat voorbij of er duiken verhalen op van mensen die bij hun terugkeer van vakantie een torenhoge telefoonfactuur in de brievenbus vinden. De boosdoener: de hoge roamingtarieven die de providers aan elkaar factureren wanneer buitenlandse klanten op hun netwerk bellen of surfen. Maar vanaf donderdag is dat voltooid verleden tijd.

Na een strijd van bijna tien jaar, waarbij de telecomlobby serieus dwars ging liggen, is het over en uit met extra betalen omdat u in het buitenland belt, sms’t of op het internet surft. Althans binnen ...