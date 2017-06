Belkacem getrouwd in gevangenis om uitlevering te voorkomen

Fouad Belkacem (35), de leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium en de bekendste jihad­­-ron­selaar in ons land is enkele weken geleden in de gevangenis getrouwd met een Belgische vrouw van Marokkaanse komaf. Met het huwelijk, zo wordt beweerd, wil hij voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen. Speelt hij die kwijt, dan volgt zijn uitlevering aan Marokko.

Het kostte hem minstens drie eerdere aanvragen om in de gevangenis van Hasselt in het huwelijksbootje te stappen. In de gevangenis van Antwerpen is hem dat niet gelukt omdat de toenmalige schepen van burgerlijke stand Zuhal Demir (NV-A) elke keer weigerde om het huwelijk te voltrekken.

Drie jaar geleden zat Belkacem nog in voorlopige hechtenis. Begin 2015 werd hij door het hof van beroep in ­Antwerpen definitief veroordeeld als leider én oprichter van de terroristische groep Sharia4­Belgium. Hij kreeg twaalf jaar cel en 30.000 euro boete. Volgens het hof speelde hij een uitermate belangrijke rol bij de indoctrinatie en het ­radicaliseringsproces van tientallen militanten.