Is de ruzie nu voorbij? Katy Perry verontschuldigt zich bij Taylor Swift

Katy Perry (32) en Taylor Swift (27) vechten al jarenlang een vete uit, maar het lijkt erop dat de verzoening dichterbij dan ooit is. In een interview met een Amerikaanse podcast verontschuldigde Perry zich publiekelijk bij haar vroegere vriendin. "Ik ben klaar om het los te laten. Ik vergeef haar en ik wil sorry zeggen voor alles wat ik heb gedaan."

Onlangs nog deed Katy Perry in Carpool Karaoke voor het eerst een boekje open over haar ruzie met Taylor Swift die al jarenlang aansleept. Kort samengevat draait alles om de ene die achtergronddansers van de andere zou hebben afgesnoept, waarna het escaleerde. Ook daar al gaf ze aan dat ze bereid was om de strijdbijl te begraven en in een interview met Arianna Huffington voor The Thrive Global Podcast excuseert ze zich nu voor het eerst bij Swift.

"Ik ben klaar om het los te laten", klinkt het. "Ik vergeef haar en ik wil sorry zeggen voor alles wat ik heb gedaan en hoop dat zij hetzelfde kan doen. Het is tijd, er zijn belangrijkere problemen in de wereld. Ik hou van haar en wens haar het beste toe. Ze is een fantastische singer-songwriter en ik denk dat we samen vertegenwoordigers kunnen zijn van sterke vrouwen die samen kunnen zijn ondanks hun verschillen. Misschien ben ik het niet altijd eens met wat ze doet en omgekeerd, maar ik wil gewoon graag samenkomen op een plaats waar liefde, vergiffenis, begrip en mededogen leeft."

Na twee toenaderingspogingen van Perry blijft het voorlopig wel stil in het kamp van Swift. Benieuwd of zij bereid is om haar vroegere vriendin te vergeven of om zelf toe te geven dat ook zij fouten heeft gemaakt.