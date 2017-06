LIVE. “Stijn moest dood, hij moest opgeruimd worden, hij moest verdwijnen.”

Brugge - Voor de correctionele rechtbank van Brugge gaat het proces over de kasteelmoord vandaag verder met het vervolg van de getuigenverhoren. André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (66), Evert de Clercq (53) en Roy Larmit (40) staan terecht voor hun rol in de moord op Stijn Saelens uit Wingene.

Dit moet u weten om mee te zijn.

Bij de eigenlijke start van het proces begin mei gaven onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant al een volledige dag toelichting bij het onderzoek. Die getuigenis werd toen abrupt onderbroken door de plotse bekentenissen van André Gyselbrecht. Op maandag 12 juni zullen zij hun getuigenis voortzetten. Wellicht zullen ze ook duiding geven bij de recente confrontatie tussen Gyselbrecht en Serry.

Onderzoeksrechter Koen Wittouck gaf maandag toelichting bij de aanleiding tot de feiten. André Gyselbrecht beweert dat Stijn Saelens incestueuze handelingen stelde bij zijn dochtertje. “André Gyselbrecht zegt dat hij in mei 2011 van Elisabeth voor het eerst hoort over seksueel grensoverschrijdend gedrag”, aldus de onderzoeksrechter. De huisdokter uit Ruiselede had zelf eerder al rare reacties gemerkt bij zijn schoonzoon. In die periode vertelde Elisabeth Gyselbrecht ook aan het kindermeisje over de vermoedens van incest.

Het eerste feit van seksueel grensoverschrijdend gedrag zou dateren uit mei 2010, maar de verklaringen lopen volgens Wittouck uit elkaar. Voor het inschatten van de incestueuze handelingen baseerde de onderzoeksrechter zich onder andere op de verklaringen van de psycholoog van het meisje. Die telde daarover een rapport op en komt dinsdag zelf nog getuigen. “Ze vond het typerend dat André Gyselbrecht de eerste melding had gedaan, en niet de moeder.” Daarnaast stelde de psycholoog vast dat het meisje haar papa graag zag, maar de tongkus wel bevestigde. “Andere seksuele handelingen kon de psycholoog niet vaststellen vanuit de sessies die ze gehad heeft.”

Confrontatie op kabinet

De onderzoeksrechter vertelde ook over een confrontatie die zich op 5 oktober 2011 voordeed op het dokterskabinet van beklaagde André Gyselbrecht. Vooraf belde de dokter al naar een wijkagent, omdat hij problemen verwachtte. Als Stijn Saelens om 8.40 uur het kabinet binnenstormt, op zoek naar zijn vrouw en kinderen, gedraagt hij zich verbaal agressief en verwittigt André Gyselbrecht de politie. Die stelt vast dat Stijn Saelens een mes op zak heeft, al zal uit het latere onderzoek blijken dat het niet de bedoeling was om dat te gebruiken.

Een dokter-stagiaire die die dag aanwezig was in het kabinet, getuigde dat Stijn Saelens het kabinet binnenstormde en aan de patiënten in de wachtkamer zei dat Gyselbrecht een “dokter-dictator” was en zijn vrouw had ontvoerd. Hij zou ook gezegd hebben dat Gyselbrecht komende zaterdag naast zijn vader zou liggen op diens begrafenis (De vader van Gyselbrecht was kort voordien overleden). Wanneer de politie Stijn Saelens geboeid afvoert, verklaart André Gyselbrecht dat Saelens “klaar is voor collocatie”.

