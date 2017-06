Herken jij deze acteur nog?

Hij speelde jarenlang het gezellige dikkerdje in heel wat films zoals 'The Wolf of Wall Street', maar vandaag is Jonah Hill (33) haast onherkenbaar. Dat blijkt uit paparazzifoto's die van de acteur zijn opgedoken.

Hij woog ooit 115 kilo, maar vandaag is Jonah Hill gespierder dan ooit. De acteur kreeg de afgelopen jaren af te rekenen met een jojo-gewicht, ook al omdat hij voor sommige rollen dan weer zwaarder of magerder moest zijn. Nu zou hij naar verluidt nog eens 20 kilo extra verloren zijn en aan zijn torso te zien, spendeert hij ongetwijfeld heel wat uurtjes in de fitness.

Hill kreeg daarbij hulp vanuit onverwachte hoek. "Ik kwam heel wat kilo's bij voor de film 'War Dogs' en ik wou terug beter in vorm raken dus belde ik Channing Tatum op", vertelde hij eerder in een gesprek met Jimmy Kimmel. Naar eigen zeggen zou veel van zijn extra gewicht te danken zijn aan het feit dat hij zo graag bier drinkt. "Als ik geen bier drink, word ik meteen een flink stuk dunner."