Kalender Jupiler Pro League bekendgemaakt: Antwerp opent seizoen tegen Anderlecht

De Pro League heeft maandagmiddag in het Martin’s Red Hotel in Tubeke de kalender bekendgemaakt voor jaargang 2017-2018 van de Jupiler Pro League. Promovendus Antwerp opent het seizoen op vrijdag 28 juli met een thuiswedstrijd tegen kampioen Anderlecht. De eerste toppers van het nieuwe voetbalseizoen vinden eind augustus plaats.

Antwerp ontvangt op vrijdag 28 juli om 20u30 Anderlecht op de Bosuil. Club Brugge trekt een dag later naar Lokeren (om 18u), later die zaterdag worden ook Eupen - Zulte Waregem en Genk - Waasland-Beveren (om 20u) en Charleroi - KV Kortrijk (om 20u30) afgewerkt. Op zondag 30 juli sluiten KV Mechelen - Standard (14u30), STVV - AA Gent (18u) en KV Oostende - Moeskroen (20u) de eerste speeldag af.

Op de tweede speeldag zijn Standard - Genk (vrijdag 4 augustus) en Anderlecht - Oostende (zondag 6 augustus) de meest in het oog springende matchen. Zulte Waregem - Club Brugge (vrijdag 11 augustus), Charleroi - Anderlecht (zondag 13 augustus) en STVV - Standard (zondag 13 augustus) zijn enkele veelbelovende affiches van speeldag 3.

Toppers

De eerste toppers vinden plaats op zondag 27 augustus: dan staan Club Brugge - Standard (om 14u30) en AA Gent - Anderlecht (om 18u) op het programma. Nog enkele krakers op de kalender: op speeldag 9 (in het weekend van 29 september) wordt de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en AA Gent gespeeld én de Clasico tussen Anderlecht en Standard. Op speeldag 14 (in het weekend van 3 november) staat Anderlecht - Club Brugge geprogammeerd.

De Pro League heeft de exacte speeldata voor de eerste zes speeldagen (dus tot en met 10 september) al vastgelegd. Voor alle daaropvolgende speeldagen is uiteraard al bekend wie tegen wie speelt in welk weekend, maar de exacte dag en startuur worden later bepaald in samenspraak met de rechtenhouders.

Speeldag 1

28-07-17 20.30 Royal Antwerp RSC Anderlecht

29-07-17 18.00 Sporting Lokeren Club Brugge KV

29-07-17 20.00 KRC Genk Waasland-Beveren

29-07-17 20.00 KAS Eupen Zulte Waregem

29-07-17 20.30 Sporting Charleroi KV Kortrijk

30-07-17 14.30 YR KV Mechelen Standard de Liège

30-07-17 18.00 STVV KAA Gent

30-07-17 20.00 KV Oostende Royal Excel Mouscron

Speeldag 2

04-08-17 20.30 Standard de Liège KRC Genk

05-08-17 18.00 Royal Excel Mouscron Sporting Charleroi

05-08-17 20.00 KV Kortrijk Sporting Lokeren

05-08-17 20.00 Waasland-Beveren YR KV Mechelen

05-08-17 20.30 Zulte Waregem STVV

06-08-17 14.30 KAA Gent Royal Antwerp

06-08-17 18.00 RSC Anderlecht KV Oostende

06-08-17 20.00 Club Brugge KV KAS Eupen

Speeldag 3

11-08-17 20.30 Zulte Waregem Club Brugge KV

12-08-17 18.00 YR KV Mechelen KAA Gent

12-08-17 20.00 KAS Eupen KV Kortrijk

12-08-17 20.00 Sporting Lokeren Royal Excel Mouscron

12-08-17 20.30 KV Oostende Waasland-Beveren

13-08-17 14.30 Royal Antwerp KRC Genk

13-08-17 18.00 Sporting Charleroi RSC Anderlecht

13-08-17 20.00 STVV Standard de Liège

Speeldag 4

18-08-17 20.30 Standard de Liège Zulte Waregem

19-08-17 20.00 Waasland-Beveren Sporting Lokeren

19-08-17 20.30 YR KV Mechelen Royal Antwerp

20-08-17 14.30 RSC Anderlecht STVV

19 of 20-8-17 KRC Genk Sporting Charleroi

19 of 20-8-17KV Kortrijk Club Brugge KV

19 of 20-8-17Royal Excel Mouscron KAA Gent

19 of 20-8-17KAS Eupen KV Oostende

Speeldag 5

25-08-17 20.30 KV Kortrijk Royal Excel Mouscron

26-08-17 18.00 Sporting Charleroi Zulte Waregem

26-08-17 20.00 Sporting Lokeren KAS Eupen

26-08-17 20.00 STVV Waasland-Beveren

26-08-17 20.30 KRC Genk YR KV Mechelen

27-08-17 14.30 Club Brugge KV Standard de Liège

27-08-17 18.00 KAA Gent RSC Anderlecht

27-08-17 20.00 KV Oostende Royal Antwerp

Speeldag 6

08-09-17 20.30 RSC Anderlecht Sporting Lokeren

09-09-17 18.00 Royal Excel Mouscron Club Brugge KV

09-09-17 20.00 Royal Antwerp STVV

09-09-17 20.00 Waasland-Beveren KAS Eupen

09-09-17 20.30 Zulte Waregem KV Kortrijk

10-09-17 14.30 KAA Gent KRC Genk

10-09-17 18.00 Standard de Liège Sporting Charleroi

10-09-17 20.00 YR KV Mechelen KV Oostende