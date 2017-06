Tiener vermist nadat tatoeëerder “uit wraak” vernederende boodschap op zijn hoofd schrijft

Toen een tatoeëerder een jongeman struikelend bij de fiets van een man vond, was hij woedend. Volgens hem was de tiener van plan om de fiets te stelen van een man die. Woedend bond hij de jongen vast en nam hij hem mee naar zijn tattooshop. Daar besloot hij om als wraak voor eeuwig een tekst op zijn voorhoofd te zetten.

Verschillende van zijn vrienden hielpen op de jonge “dief” op een stoel te duwen. De tiener, die duidelijk versuft was en mogelijk dronken was, kijkt lijdzaam toe terwijl de Braziliaanse tatoeëerder zijn materiaal klaar nam. Eén van zijn vrienden haalde zijn camera boven en filmde lachend hoe de jongen zijn pijnlijke lot zou ondergaan.

Op het filmpje is te zien hoe de jongeman doodsbang op een stoel zit, terwijl de tatoeëerder en de cameraman al lachend en smalend roepen: “Dat gaat pijn doen!”. Daarna besloten ze hem om hem voor eeuwig te straffen met een vernederend opschrift. “Eu sou ladrão e vacilão”, klinkt het in het Portugees.“Ik ben een dief en een loser”. Nadat alles “klaar” is, vragen ze de tiener nog pestend of hij het mooi vindt.

Video: rr

De beelden zijn vrijdag gemaakt, maar gingen pas een dag later viraal. Met die beelden stapte zijn familie naar de politie, want de tiener is sinds vrijdagavond nergens meer gezien. De tatoeëerder Maycon Wesley en de cameraman Ronildo Moreira de Araujo zijn zaterdag gearresteerd door de Braziliaanse politie. Zij zullen voor de rechtbank moeten komen wegens “foltering”. Zowel Wesley als Araujo beweren dat ze de jongen dezelfde avond nog lieten gaan, maar geen flauw idee hadden waar hij naartoe zou trekken. Van de tiener ontbreekt elk spoor.