Stella McCartney gaat kleding maken van vuilnis uit de oceanen

Sommige ontwerpers, en Stella McCartney in het bijzonder, proberen er alles aan te doen om de modewereld een flink stuk duurzamer te maken. De Britse designer gaat nu samenwerken met het Parley Ocean Plastic Program en zal plastic afval uit zee gebruiken om stoffen mee te maken.

Stella McCartney was een van de eersten om bont af te zweren in haar collecties en zocht jarenlang naar diervriendelijk 'nepleer dat er net echt uitziet'. Nu heeft ze aangekondigd dat ze samen met Parley for the Oceans gaat samenwerken en wel om gerecycleerd plastic afval uit de zee in haar ontwerpen te introduceren. Die nieuwe stof zal worden gebruikt om nepbont te maken, maar ook handtassen en outdoor-kleding.

Volgens de ontwerpster is het een nieuwe stap in de richting om zo duurzaam mogelijk te werken. "Mode is een industrie die een significante impact heeft op de gezondheid van onze planeet en meer bepaald de oceanen. Ons doel is altijd geweest om onszelf en de industrie uit te dagen om het beter te doen", zegt ze.

Parley for the Oceans werkte eerder ook al samen met Pharrell Williams aan zijn collectie voor G-Star en met adidas aan een sneaker.