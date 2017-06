Deze ene snackbar houdt Amerikaanse fastfoodgigant tegen in heel de Benelux

De Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s is een burgergigant met 6.500 restaurants in 30 landen. In de Benelux is echter geen enkel restaurant van deze keten te vinden, en dat komt door één snackbar in Goes, Nederland.

De Nederlander Raymond Warrens biedt al 17 jaar verzet tegen de uitbreiding van de Amerikaanse keten Wendy’s naar Nederland. Zijn snackbar heet ook Wendy’s, genoemd naar zijn jongste dochter. In 1995 legde hij de naam vast voor de Benelux, waardoor de keten niet in Nederland, maar evenmin België kan uitbreiden.

Rechten

In 2000 besliste de rechtbank van Middelburg dat de Zeeuwse ondernemer de oudste rechten op de naam Wendy’s in de Benelux bezat. Deze uitspraak werd later in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag opnieuw bevestigd. Daarmee kwam vast te staan dat de Amerikaanse hamburgerreus de naam Wendy’s niet in de Benelux mag gebruiken.

Wendy’s International trok in 2013 opnieuw naar de rechtbank, deze keer naar het Europese Hof om de merkrechten te laten ontkrachten. De Amerikanen vonden het niet kunnen dat één snackbar de naam monopoliseert. Maar in februari verloor de keten de zaak. De rechter vond dat ook het beperkte lokale gebruik (alleen in Goes) van de naam Wendy’s voor een buurtsnackbar voldoende is om van ‘normaal gebruik’ te kunnen spreken.

‘Ze hadden zeker niet verwacht dat zo’n Zeeuwse boerenlul hen al twintig jaar dwarszit’, zegt medewerker Albert van der Hoek aan Volkskrant. Maar de Amerikaanse gigant geeft niet op. Begin mei ontving Warrens opnieuw een brief, waarin stond dat Wendy’s International ook tegen de laatste uitspraak in beroep gaat.

Keten

Advocaat Thera Adam laat weten dat Raymond binnenkort een tweede Wendy’s opent in Zierikzee. ‘Dan kunnen de Amerikanen niet meer zeggen dat Wendy’s geen keten is.’