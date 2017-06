VIDEO. Deze fietser met hoge nood had beter op de bewakingscamera gelet

Asse - De uitbater van een interieurwinkel in Asse heeft opvallende beelden van zijn bewakingscamera's op Facebook gezet. Voor een keer gaat het niet om beelden van inbrekers of ramkrakers, maar van een fietser met een dringende boodschap.

Volgens Jan De Landtsheer van de gelijknamige zaak werden de beelden zondag in de vooravond gemaakt. De winkel was op dat moment gesloten en de gesloten deur inspireerde de fietser blijkbaar tot een eerder onbezonnen actie. Eerst keek hij goed naar links en naar, maar toen concentreerde hij zich volop op zijn kleine boodschap.

"Aan zijn uitrusting te zien gaat het om een gelegenheidsfietser. Ik vind het wel opmerkelijk dat hij precies mijn vitrine uitkoos, want het was op dat moment druk op de steenweg voor de deur en het was ook nog helemaal niet donker. Bovendien is er even verderop een parking met meerdere verdoken hoekjes en liggen er verschillende cafés in de buurt."

Volgens de uitbater van de zaak stonk het maandagochtend erg op de plek waar de fietser zijn behoefte deed. Wel is De Landtsheer ervan overtuigd dat de man écht dringend moest plassen en dat er van vandalisme geen sprake is.