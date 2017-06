Kathleen (31) werd zwanger van haar 16-jarige toyboy die ze op Facebook ontmoette

Iets meer dan een jaar geleden raakte Kathleen Martin (nu 32) op Facebook aan de praat met de veertien jaar jongere Jack Fucile (nu 18). Van het een kwam het ander: intussen zijn Kathleen en Jack de gelukkige ouders van een zoontje en vormen ze naar eigen zeggen een gelukkig gezinnetje. Al verliep de bevalling niet zonder slag of stoot.

In juni 2015 kwamen Kathleen en Jack, toen respectievelijk 31 en 16 jaar oud, met elkaar in contact toen hij haar via Facebook aanbood om wat te helpen in de tuin. De twee raakten aan de praat, werden verliefd en Kathleen begon uiteindelijk een relatie met haar ‘toyboy’. De vrouw uit het Britse County Durham had eerst wel haar bedenkingen, want Jack is veertien jaar jonger en had op dat moment nog maar net zijn school afgemaakt. “Jack is echt wel volwassen voor zijn leeftijd”, legt Kathleen uit. “Ondanks het leeftijdsverschil kunnen we het echt goed met elkaar vinden.”

Een dik halfjaar later ontdekte Kathleen dat ze zwanger was. “Toen ik het nieuws aan Jack vertelde, was hij eerst in shock. Maar die schok maakte gauw plaats voor geluk. Hij vond het fantastisch dat hij vader zou worden. Mijn zwangerschap liep vlot en Jack was echt overweldigd toen hij op 20 weken de eerste echo te zien kreeg. Hij kon echt niet wachten tot het zover was.”

Foto: Facebook

Vroegtijdige weeën

In augustus, ruim vier weken voor haar uitgerekende datum, kreeg Kathleen last van vroegtijdige weeën en reed het koppel voor de zekerheid naar het ziekenhuis. “Toen ze mij daar zagen komen, kreeg ik te horen dat de baby nog niet voor meteen was. Ik werd naar huis gestuurd en moest wachten tot er meer weeën kwamen.”

In totaal ging Kathleen vijf keer langs het ziekenhuis, telkens zonder resultaat. “Ze zeiden me keer op keer dat ik nog niet klaar was om te bevallen. Maar ik voelde dat de baby eraan kwam. Ik heb al twee kinderen uit een vorige relatie, dus ik wist hoe het voelde.”

Automatische piloot

Haar gevoel bleek te kloppen. Toen de twee na hun vijfde ziekenhuisbezoek wilden gaan slapen, brak Kathleens water. “Terwijl Jack met het ziekenhuis belde en dokters hem uitlegden wat hij precies moest doen, schreeuwde ik van de pijn. Hij deed mijn pyjama los en kon op dat moment het hoofdje al zien zitten. Jack ging gewoon in automatische piloot en volgde de instructies van het ziekenhuispersoneel aan de andere kant van de lijn, tot hij plots een baby in zijn armen had.”

Mum, 31, who fell pregnant by her 16-year-old toyboy lover after they met on Facebook reveals he delivered their… https://t.co/RN0jfuZfIN — The Royal Baby (@ARoyalBaby) 12 juni 2017

Kathleen schrok wel, omdat hun zoontje verdacht blauw zag en het leek alsof hij niet genoeg zuurstof binnenkreeg. “Jack schoot meteen in actie en wikkelde enkele handdoeken rond de baby. Na enkele minuten kreeg hij een gezonde kleur en begon hij te wenen. Dat was zo’n opluchting.”

Leeftijdsverschil

Hun zoontje Jay is intussen negen maanden oud. En hoewel één van de twee andere kinderen van Kathleen maar vijf jaar verschilt met haar partner Jack, kan iedereen het goed met elkaar vinden. “We zijn één grote familie en het is echt geweldig.”