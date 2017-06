Na alle heisa rond naam krijgt zwembad Oudenaarde nieuwe opdoffer: “Veiligheid kinderen komt in gedrang”

Oudenaarde - Het bestuur van het katholiek basisonderwijs Oudenaarde (KBO) heeft beslist om met onmiddellijke ingang het schoolzwemmen in het nieuwe stedelijk zwembad Sportoase op te schorten. Volgens het schoolbestuur is de veiligheid in het zwembad niet gegarandeerd.

Het nieuwe zwembad van Oudenaarde blijft maar beroering veroorzaken. Want terwijl er begin april nog heel wat te doen was rond de nieuwe naam van het zwembad - weinigen toonden zich van fan ZWOU - blijkt nu de zwembadrand veel te hoog. En volgens het KBO-schoolbestuur komt daarmee de veiligheid van de kinderen in het gedrang.

“We hebben een risicoanalyse van het nieuwe zwembad gemaakt en daaruit blijkt dat de veiligheid momenteel niet verzekerd is. Zo is de zwembadrand te hoog, waardoor de kinderen moeilijk uit het zwembad kunnen klauteren. We trekken telkens met grote groepen van 130 tot 150 kinderen naar het zwembad. Door de hoge zwembadrand en bij gebrek aan een trap is in een noodsituatie vlot evacueren niet mogelijk”, benadrukt Caroline Van Driessche, algemeen directeur van het katholiek basisonderwijs Oudenaarde.

“We betreuren het absoluut dat we genoodzaakt zijn om het schoolzwemmen in het nieuwe zwembad op te schorten”, aldus Van Driessche.

Michaël Schouwaerts, operationeel directeur van Sportoase, heeft oor naar de grieven van de KBO-scholengroep. “We zullen absoluut het maximale doen om samen met de scholen en in overleg met het stadsbestuur van Oudenaarde tot oplossingen te komen.”