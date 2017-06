Agenten controleren sekscinema Astridplein, en treffen vrijende mannen aan

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft een erotische bioscoop op het Koningin Astridplein gesloten. “Het pand zal enkel terug open kunnen gaan als aan de hygiëne- en gezondheidsvoorschriften volledig wordt beantwoord”, luidt het.

In maart besloot burgemeester Bart De Wever om de sekscinema enkel open te laten gaan als de strenge voorwaarden op vlak van hygiëne en gezondheid zouden worden nageleefd. Vorige zaterdag stelde het prostitutieteam van de lokale politie vast dat dit niet het geval was. Hoewel het complex duidelijk gekuist werd, stelden de inspecteurs nog steeds ernstige gebreken vast.

Opgedroogd lichaamsvocht

Archiefbeeld. Foto: DBA

“Een medische analyse die de stad liet uitvoeren op de stoffen zetels in de zalen en de tapijten op de vloer gaf aan dat deze dringend vervangen moesten worden”, aldus Johan Vermant, woordvoerder van het kabinet van De Wever. “Een professionele reiniging kon niet volstaan om het ingedrongen en opgedroogde lichaamsvocht te verwijderen. Binnen de voorwaarden die de burgemeester oplegde, moest de zaak binnen de maand een offerte kunnen voorleggen en stappen ondernemen om de stoffen bekleding te vervangen. Tijdens de controle bleek dat deze zetels nog niet vervangen waren. Ook het tapijt was nog in oorspronkelijke staat.”

“De inspecteurs merkten in een van de zalen ook enkele mannen op die duidelijk seksuele betrekkingen hadden, hoewel dit uiteraard niet is toegestaan binnen de uitbatingsvergunning”, klinkt het nog.

De politie ging over tot de onmiddellijke bestuurlijke sluiting van de sekscinema. Die zal enkel terug open kunnen gaan als aan de hygiëne- en gezondheidsvoorschriften volledig wordt beantwoord.