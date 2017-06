Let op wanneer ‘vriendelijke’ onbekende voor u naar Card Stop belt om uw ingeslikte bankkaart te blokkeren

“Mijnheer, u heeft niet al uw geld uit de sleuf van de bankautomaat gehaald... Of er is door een technisch probleem meer geld uitgekomen dan u opgevraagd had.” Sympathiek van de man om zo eerlijk te zijn in plaats van stiekem de briefjes in zijn zakken te steken, zou je dan denken. Maar vergis u niet. Het is de zoveelste nieuwe oplichtingstruc.

Verschillende politiezones hebben al klachten gekregen en een aantal banken waarschuwen er hun klanten voor. Want een aantal slachtoffers, onder meer in de Kempen, zag grote bedragen van hun bankrekening verdwijnen.

De dader gaan als volgt te werk. Een klant haalt geld af aan een bankautomaat in een bankkantoor. Bij het verlaten van het bankkantoor wordt hij aangesproken door een onbekende die hem er op wijst dat hij bankbiljetten vergat mee te nemen. Daarop keert de klant terug en ziet dat er effectief nog een of meerdere geldbriefjes aan de automaat liggen. De ‘vriendelijke’ onbekende geeft de raad om voor alle zekerheid de kaart opnieuw in te brengen in de automaat omdat er mogelijk een probleem is. De kaart komt inderdaad niet meer terug.

Geld laten liggen aan automaat

Vervolgens biedt de oplichter, die het naar eigen zeggen ook al heeft meegemaakt, zijn hulp aan door contact op te nemen met Card Stop om de bankkaart voor alle zekerheid te blokkeren.

Hij belt het nummer en geeft zijn gsm dan door aan het slachtoffer ten einde enkele inlichtingen te kunnen geven. De man of de vrouw aan de andere kant van de lijn is uiteraard niemand van Card Stop maar een medeplichtige.

Die vraagt, om de kaart te kunnen blokkeren, de geheime code en de naam van de klant. Eens ze die hebben, krijgt de klant te horen dat de blokkering in orde is en dat hij in de komende dagen best even naar zijn bankkantoor gaat. Nadien blijkt dat de kaart helemaal niet ingeslikt werd door de bankautomaat maar door de daders via een technisch trucje werd tegengehouden. Met de geheime code die de klant aan de valse medewerker van Card Stop gaf, wordt zijn rekening geplunderd.