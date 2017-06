Red de wereld, begin bij een kip

Voor ons Odette zijn de donkere dagen in de legbatterij voltooid verleden tijd. En ze lijkt het te beseffen: ze huppelt over het gras, komt weleens aan het venster piepen om te zien of er geen lekkere hapjes te krijgen zijn en legt sinds kort ook elke dag een ei, wat helemaal past in ons streven naar een ecologischer leven. Of hoe een legbatterijkip adopteren een win-winsituatie is.

Van presentator Staf Coppens tot radiopersoonlijkheid Peter Van de Veire: enkele bekende Vlamingen prijken trots op de foto met hun kip op de site van de Ark Van Pollare in Ninove, een zorgboerderij waar kippen uit een legbedrijf worden opgevangen en kunnen bekomen van hun ondankbare verleden.“We gaan de kippen in groepen van tweehonderd dieren halen uit legbedrijven. Als ze bij ons aankomen, kennen ze niets. Geen daglicht, geen gras, geen stro. Instinctief kunnen ze wel bepaalde dingen, zoals een zandbad nemen om hun verenkleed te beschermen. Veel andere zaken moeten ze leren, wat bij de ene kip sneller gaat dan bij de andere. Sowieso moeten we ze ’s nachts en bij een regenbui naar binnen leiden”, zegt Hans Lenvain, voorzitter van de Ark Van Pollare. Vanaf dat moment is het wachten op een baasje. “We proberen de kippen een poosje hier te houden. Helaas verliezen we na de redding twee tot drie procent van de dieren omdat sommige te zwaar getekend zijn door de industrie. Als het gebeurt, dan liever hier in plaats van na de adoptie”, klinkt het.

Nieuwsgierig en koningin van de berg gras... Foto: vwh

Sociale kippen

De Ark Van Pollare werkt op afspraak. “Dat is de meest praktische optie. Soms moeten we dierenvoeding halen en is er niemand aanwezig. Als we achteraan de weide bezig zijn of onze schapen in de opvang scheren, horen we gewoonweg de bel niet”, aldus Hans. Kandidaat adoptanten surfen het best even naar de site om te reserveren en te checken op welke momenten ze hun kakelende vriendin(nen) kunnen oppikken. Voorzie zelf een transportbox. Zo ging ook ik een kip afhalen, die sinds twee weken een naam én een vrije uitloop heeft. Odette, met hier en daar nog wat kale plekken, geniet momenteel volop van gras, regenwormen vangen en is naast bijzonder nieuwsgierig erg aanhankelijk. Af en toe spot ik ze op het terras, kijkt ze door het raam om te zien of ik niets lekkers voor haar heb. Een balletje gooien naar de hond? Dan loopt ze gewoon mee.

Odette en haar girl squad Foto: vwh

“In de legbedrijven wordt gefocust op de zachtaardigheid van de kippen. Soms worden de bekken stomper gemaakt om pijnlijk pikgedrag te voorkomen. Maar de aanhankelijkheid die je thuis merkt, heeft volgens mij vooral te maken met de switch naar een beter leven. De kippen zijn nieuwsgierig, ze merken dat voor hen wordt gezorgd en dat hun wensen worden beantwoord. Je krijgt enorm veel vriendschap. Op de boerderij merken we dat bruine leghorns graag gestreeld worden en menselijke aandacht krijgen. Als ze tussen je benen komen staan, merk je algauw dat je een zeer sociale kip in huis hebt gehaald.”

Pech voor Urbanus

Een week na haar komst, was Odette al helemaal geacclimatiseerd. Ze woont harmonieus samen met drie huisgenotes. “Eén kip bij andere dieren plaatsen gaat goed in 98 procent van de gevallen. Doe het bij voorkeur ’s avonds in het nachthok. De kippen gaan slapen en tegen de ochtend is er al geen geurverschil meer. Alleen als er een aanhoudende ruzie is tussen twee dieren en er bloed bij komt kijken, zet je ze beter even apart”, weet Hans. Bovendien is Odette’s eerste ei in haar nieuwe omgeving al een feit en komt er op haar naakte borstkas dons tevoorschijn. “Jouw kip voelt zich duidelijk sterk en heeft enegrie om eitjes te leggen. Na acht weken zul je merken dat ze stoppels krijgt op haar huid, waar dan pluimen uit groeien. Wat de eitjes betreft heb je meer geluk dan Urbanus. Hij moest maanden wachten op zijn eerste”, zegt Hans.

Een balletje gooien voor de hond, kip loopt er mee achter Foto: vwh

Ook een kip adopteren om een fijn, nieuw leven te geven en ze helemaal te zien openbloeien? Per dier betaal je 6 euro (contant). Ook adopteren vanop afstand kan. Voor 60 euro per jaar adopteer je een kip, maar blijft ze op de boerderij. De eitjes kun je wel ophalen. Meer informatie via www.redeenlegkip.be