Ontrouwe vrouw krijgt pak slaag nadat schoonfamilie haar minnaar ontdekt in de slechtst mogelijke verstopplaats

Een Colombiaanse jonge vrouw kreeg de woede van haar schoonfamilie over zich heen nadat ze betrapt werd met haar minnaar. De man had zich in paniek proberen te verstoppen, maar had zich onder het bed verborgen en werd al snel ontdekt door de razende schoonfamilie. De ontrouw en het betrappen van de vrouw werden gefilmd en op sociale media gegooid, waardoor haar slippertje nu de wereld rond gaat.

De Colombiaanse Maira Alejandra Payares had al een tijdje een buitenechtelijke relatie met een fitnessinstructeur en profiteerde graag van de afwezigheid van haar echtgenoot om haar minnaar te zien. Haar schoonmoeder had echter iets in de gaten en was van plan om de eer van haar zoon te verdedigen. Samen met andere leden van de familie lag ze in een hinderlaag om haar schoondochter op heterdaad te betrappen toen Maira haar minnaar over de vloer had.

“Waarom belde je niet eerst”, vraagt de zenuwachtige jonge vrouw aan de leden van haar schoonfamilie als ze plots voor de deur staan. Haar achterdochtige schoonmoeder laat zich echter niet zomaar afschepen en begint het appartement van haar zoon en zijn echtgenote te onderzoeken. Lang hoeft ze niet te zoeken, de minnaar had zich laten verrassen en had er niets beter op gevonden dan zich onder het bed te verstoppen. Voor het oog van de camera komt de man boven water met een schaapachtige grijns op zijn gezicht.

De woedende schoonmoeder beveelt de man om zijn schuilplaats te verlaten, maar begint hem plots te slaan, terwijl Maira een robbertje met haar schoonzus uitvecht. De twee vrouwen rollen over de vloer en trekken aan elkaars kleren, terwijl de verwijten in het rond vliegen. “Mijn zoon verdient dit niet”, gilt de uitzinnige schoonmoeder. “Ga maar met hem mee. Je moet het huis verlaten, Maira.”

De schoonfamilie publiceerde de beelden van het betrapte koppel op sociale media, waar de video druk werd bekeken. De ontrouwe vrouw kreeg bakken kritiek te slikken en kreeg al talloze verwijten naar het hoofd geslingerd waarvan “ondankbare prostituee” nog de meest vriendelijke zijn. Volgens Colombiaanse media kan de echtgenoot van de vrouw haar ontrouw niet vergeven en staat het echtpaar op punt van scheiden.