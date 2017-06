Hoe een website de teloorgang van krantenwinkels moet tegenhouden

Elke week sluiten drie krantenwinkels de deuren. Om die teloorgang tegen te gaan, probeert persdistributeur Ubiway samen met een hele rist betrokken partijen de onafhankelijke krantenwinkel nieuwe zuurstof te geven. De oplossing? Een website.

Waarom dekrantenwinkel.be het licht ziet? De cijfers die de initiatiefnemers van de website op een rijtje zetten, spreken voor zich. Het aantal verkooppunten voor kranten en ­magazines staat onder druk. In vijf jaar tijd is het aantal onafhankelijke krantenwinkels in ons land terug­gevallen van 3.200 naar 2.400, wat neerkomt op drie sluitingen per week. Het grote pijnpunt: de drie klassieke inkomstenbronnen – de verkoop van kranten en magazines, tabakswaren en loterijproducten – brengen almaar minder op. Daarbij komt ook nog de concurrentie van de supermarkten.

De zelfstandigenorganisatie Unizo heeft al eerder uitgerekend hoe ­rendabel de onafhankelijke krantenwinkel vandaag nog is. “We ­kwamen uit op een gemiddelde ­rendabiliteit van 1 procent voor ­belastingen”, vertelt Luc Ardies, de winkelspecialist van Unizo. Veel te weinig om te kunnen investeren.

Om het tij te doen keren, zet Unizo nu samen met de beroepsverenigingen van de krantenwinkels, de ­kranten- en magazine-uitgevers en de Nationale Loterij zijn schouders onder de site dekrantenwinkel.be van Ubiway.

Die krachtenbundeling is een ­prestatie op zich. De voorbije jaren stonden de verschillende partijen immers geregeld met getrokken messen tegenover elkaar. Zo voerde Unizo een jarenlange juridische strijd tegen de persverdeler AMP – een van de filialen van Ubiway – wegens misbruik van machtspositie. Zowat een half jaar geleden ­legden de twee het geschil in alle ­stilte bij.

Ook tussen de krantenwinkels en de Nationale Loterij knetterde het. Vorige herfst reageerden de beroepsverenigingen van kranten­winkels erg boos op de beslissing van de Nationale Loterij om de vergoeding op de verkoop van loterijproducten te verlagen. De uit­gevers werden dan weer met een scheef oog bekeken omdat ze almaar meer het accent leggen op het werven van abonnees.

Maar nu scharen alle partijen zich dus achter de website ­dekrantenwinkel.be. De ambitie is om uitbaters van krantenwinkels te helpen, onder meer door het aanbieden van vorming op de werkvloer. Maar ook met ­info over hoe ze de terugval van de inkomsten uit de klassieke ­producten kunnen opvangen.

Luc Ardies van Unizo is alvast een grote pleitbezorger voor een aanvulling van het aanbod. Zeker in kleinere gemeenten, waar bakkers, slagers en groente­winkels uit het straatbeeld zijn verdwenen en alleen nog een krantenwinkel actief is. Ubiway ziet dan weer toekomst voor de krantenwinkel als verdeelpunt voor pakjes. Het dochterbedrijf van Bpost is het netwerk van zijn Kariboo-pakjesdienst overigens fors aan het uitbreiden, meldt topman Nicolas Meire.

Maar tegelijk wil de website de interesse in het krantenwinkelvak opnieuw aanzwengelen. Zo biedt de website onderdak aan een marktplaats, met een overzicht van de winkels waarvoor een overnemer wordt gezocht.

Herinneringen

Ubiway-topman Nicolas Meire was gisteren om meer dan één reden de geknipte man om de website uit de doeken te doen. Zijn bedrijf, sinds eind vorig jaar een dochterbedrijf van Bpost, profileert zich als trekker van de nieuwe website. Maar voor Meire zitten er tegelijk heel wat herinneringen aan vast. Hij is immers opgegroeid in de krantenwinkel van zijn ouders.