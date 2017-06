Grootouders van Kat en Dries opgelucht: “We zijn zo content dat ze terug samen zijn!”

Rode Duivel Dries Mertens (30) en zijn jeugdvriendin Kat Kerkhofs (28) hebben terug de liefde gevonden tot grote opluchting van hun families. “We zijn zo content”, laten hun grootouders Jef en Jeanne, oftewel “vake en moeke Geel” weten. Dat vertelden ze aan de redactie van Dag Allemaal.

Dries en Kat zijn twee jaar getrouwd, maar al het koppel is al twaalf jaar verliefd. Na een moeilijke periode gaat het terug goed met de twee, zo vertellen hun grootouders. Het bejaarde koppel is tevreden dat alles opnieuw op rolletje lijkt te lopen voor hun kleinzoon. Die huwelijkscrisis is van de baan, zo klinkt het. “Och, dat is nu opgelost. Ja ja, Dries en Kat zijn weer een koppel.”

Was het een slanke brunette die Dries even van zijn pad met Kat haalde? Of hadden ze nood aan een pauze in hun relatie? Of koos Kat liever voor een vertrouwde omgeving in Leuven in plaats van het leven als voetbalvrouw in Napels? Daar hebben ook zijn grootouders geen idee van. “Ach, daar weet ik ook het fijne niet van”, zegt moeke Jeanne tegen Dag Allemaal. “Elke koppel heeft wel eens een moeilijke periode, toch?”

“Zeker als je doen en laten door iedereen op de voet wordt gevolg. Maar ik weet ook dat het allemaal wat opgeklopt was, hoor. Ze zien elkaar heel graag. ’t Is zo’n schoon koppel en al zo lang, hé. Onzen Dries doet dat goed, zo’n gewone jongen.”