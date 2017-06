Alarmerende hoeveelheid stikstofdioxide op Brusselse verkeersaders

Brussel - De luchtvervuiling in Brussel is veel hoger op belangrijke verkeersaders dan de officiële metingen laten vermoeden. Dat zegt de ngo ClientEarth in De Standaard en Le Soir.

ClientEarth trok vorig jaar al samen met een aantal Brusselaars naar de rechter tegen het Brussels Gewest om aan te klagen dat de luchtvervuiling op verschillende belangrijke assen helemaal niet wordt gemeten. Op andere plaatsen staan wel meetstations, maar komen de metingen niet in officiële statistieken terecht.

Nu blijkt uit eigen metingen van de ngo, gevalideerd door een extern labo, dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemiddeld 91 microgram per kubieke meter bedroeg in de Wetstraat. Voor de Amerikaanse ambassade in de Kunstlaan ging het om 99 microgram per kubieke meter, terwijl Europa een maximum oplegt van 40 microgram per kubieke meter als jaargemiddelde.

NO2 is heel schadelijk: het gas irriteert de luchtwegen en de ogen en lokt op lange termijn hart- en vaat­ziekten uit. In de weken waarin ClientEarth de metingen uitvoerde, in februari en maart, was de luchtkwaliteit in de hoofdstad niet uitzonderlijk slecht.