Kasteelmoord: Agenten getuigen over incestonderzoek

Ook vandaag gaan de getuigenverhoren verder op het proces rond de Kasteelmoord. Hoofdinspecteur Roelant en onderzoeksrechter Wittouck zullen na de middag het vierde en laatste deel van hun uiteenzetting doen. In de voormiddag moesten normaal gezien getuigen enkele getuigen verhoord worden, waaronder een psycholoog en de arts in opleiding die op het kabinet van de familie Gyselbrecht aan de slag was. Zij lieten echter verstek gaan. Eerst komen de politiemensen die het onderzoek naar de incest van Stijn Saelens aan het woord.

De moeder van Larmit komt wel aan het woord. Haar getuigenis is van de namiddag naar de ochtend verschoven. Op die manier zou er in de namiddag tijd zijn voor het vervolg van de getuigenissen van onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant. Onderzoeksrechter Wittouck en hoofdinspecteur Roelant geven dan het vierde en laatste deel van hun uiteenzetting. Daarin zullen ze hun bewijslast per beklaagde toelichten. Ook daar zullen dr. Gyselbrecht en Pierre Serry minder aan komen, omdat ze op de vorige zittingsdagen al uitgebreid aan bod kwamen.

Na de middag zullen in principe ook de verdachten in de rechtszaal verhoord worden. Voorzitster Els D'Hooghe liet gisteren echter al verstaan dat dokter André Gyselbrecht en Pierre Serry niet uitvoerig zullen verhoord worden. "Zij kwamen de voorbije zittingsdagen al ruim aan bod", klonk het gisteren. "De andere twee beklaagden (Evert de Clercq en Roy Larmit, nvdr.) zullen wel aan bod komen."

VOLG HET PROCES HIERONDER LIVE: