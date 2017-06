Carrièreswitch: laborant en dj worden hoteluitbaters

Van laborant en dj bij Joe FM tot hoteluitbaters: dat is in een notendop de opvallende carrièreswitch die Yannick Meersman (35) en zijn partner Laurens Pays (39) uit Antwerpen maakten. Hun advies: als je een droom hebt, ga er dan vol voor.

Met zijn diploma medisch laboratorium technoloog was Yannick twee jaar aan de slag in een Gents ziekenhuis en daarna acht jaar in het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen. Onder meer bloedanalyses en technisch onderhoud van de toestellen behoorden tot zijn takenpakket. Laurens studeerde communicatiewetenschappen en was actief in de media- en evenementensector, onder andere als dj bij Joe FM. Daarnaast heeft hij nog altijd zijn eigen selectie- en wervingsbureau dat zich vooral richt op logistieke profielen.

Opportuniteit

“Twee jaar geleden gingen we op zoek naar een woning. Een oud hotelletje in het hippe Antwerpen-Zuid trok onze aandacht. We deden een eerste bod en de eigenares ging onmiddellijk akkoord. Toen beseften we plots dat we een hotel hadden gekocht. We droomden vroeger wel al eens van een B&B in Frankrijk maar nu wilden we deze opportuniteit toch niet laten voorbijgaan,” vertelt Yannick.

Het voormalige budgethotel vroeg om een complete make-over om te kunnen beantwoorden aan de ambities en verwachtingen van de nieuwe eigenaars. Antwerpen had dan wel geen gebrek aan hotels, het kwam vooral aan op een goede positionering. “We zijn geen klassiek hotel of bed & breakfast maar onder naam ‘Maison Emile’ bieden wij 10 kamers aan waarbij een warme en huiselijke aanpak het verschil maken. Met moderne, luxueuze kamers met een artistieke toets mikken wij op gasten die op zoek zijn naar kwaliteit. Door de upgrade naar een driesterrenhotel verwelkomen we tijdens de week vooral zakenlui, in het weekend gaat het eerder om citytrippers,” legt Laurens uit.

Hospitality

Voor Yannick en Laurens was de overstap naar een nieuwe uitdaging minder groot dan wat de buitenwereld er van verwachtte. “Wij zijn allebei zorgzaam ingesteld, mensen verwennen zit in ons DNA. Hospitality is in deze sector het sleutelwoord. Als je geen empathie hebt voor gasten dan begin je er beter niet aan. We draaien nu wel langere werkdagen dan voorheen maar het contact met onze gasten en de afwisseling maken alles goed.”

>

>

>