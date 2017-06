Rapper Jebroer niet onder de indruk van alle ophef over nummer: “Het leven is geen kattenpis”

Alle commotie rond het nummer ‘Kind van de duivel’ heeft inmiddels ook de uitvoerend artiest, rapper Jebroer, bereikt. De 30-jarige Nederlander lijkt niet echt onder de indruk: “Dit liedje gaat over mijzelf. En het leven is geen kattenpis, zeg ik altijd maar. Ook al wil je je kind verbieden te luisteren: kinderen kiezen toch zelf wel wat ze opzetten.”

Met ‘Kind van de duivel’ heeft Jebroer zowel in Nederland als België een hit te pakken. Onder meer basisschoolleerlingen zingen het lied woord voor woord mee. Dat leidde tot de nodige ophef bij dominees in het Nederlandse Vriezenveen. Zij schreven vorige week een brief aan ouders van jonge kinderen om hen te waarschuwen voor de tekst, die “verderf zaait” en “door merg en been gaat”.

Geen verantwoordelijkheid

“Als de dominee er problemen mee heeft, kan hij het liedje gewoon uitzetten”, reageert Tim Kimman, zoals de artiest echt heet, bij het Jeugdjournaal. Volgens dominee Rob Kranen gaat de rapper met die reactie erg kort door de bocht. “Jonge opgroeiende mensen zijn bezig met wie ze zijn. In dat proces is de tekst ‘Ik ben een kind van de Duivel’ echt een probleem.” Jebroer vindt echter dat hij geen verantwoordelijkheid heeft. “Ik heb misschien een voorbeeldfunctie, maar ik ga echt geen liedje maken van: ga naar school en doe je best. Dat past niet bij mij.”

“Ik ben echt een kind van de duivel”

Over de tekst moet ook niet al te moeilijk worden gedaan, meent de artiest. “Dit is rap man, afzetten hoort er een beetje bij.” Bovendien gaat het nummer over hemzelf, benadrukt Jebroer. “Ik ben zelf een opstandige jongen geweest, geen lieverdje. Ik ben echt een kind van de duivel. Het duiveltje op mijn schouder schreeuwt harder dan het engeltje.” Als de rapper zou komen te overlijden, “wil ik ook echt dat er drank en drugs over mijn kist worden gegooid”. Daarmee refereert Kimman aan een zin uit het nummer.

Beeld uit de videoclip

“Ik geloof in mezelf”

In de waarschuwingsbrief roepen de dominees ouders op om met hun kinderen te praten over het nummer. “Bijvoorbeeld door te vragen: je vindt de muziek leuk, maar wat vind je nou echt van de tekst”, zegt Kranen. Een positieve ontwikkeling, vindt Jebroer. “Als ik kan opwekken dat mensen met hun kinderen praten over geloof, vind ik dat eigenlijk wel goed.” Zelf heeft de rapper niks met religie. “Ik geloof in mezelf.”

Controversiële videoclip

De tekst van ‘Kind van de duivel heeft’ het nodige teweeg gebracht, maar ook de videoclip van het nummer is controversieel. In de clip ziet een jongetje hoe zijn ouders ruziën, waarna hij naar zijn kamer wordt gestuurd. Daar wordt hij boos en haalt zijn hele kamer overhoop. Vervolgens vindt hij in een kist allerlei gabber- en hardcorespullen, evenals een pistool. Uiteindelijk laat hij het wapen zien aan zijn ouders, die het beiden proberen af te pakken, waarna een flits volgt.

In het volgende shot wordt er een doodskist met een foto van het jongetje getoond. “Ik heb de video helemaal zelf bedacht en gemaakt”, aldus Jebroer. “Ik hou van heftige dingen. Als er binnen vijf minuten niemand dood is gegaan, zet ik een film af. Zo zit ik in elkaar.” Het lot van hoofdrolspeler in de video mag niet als een verrassing komen, stelt de rapper. “Ik zing: Ik hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Dus ja, hij moest ook eigenlijk wel dood in de video.”