Verrassing: Luciano D’Onofrio sportief directeur op Antwerp FC

Luciano D’Onofrio (62) wordt de nieuwe sportieve baas van kersvers eersteklasser Antwerp FC. De gewezen makelaar en sterke man van Standard (1998-2011) volgt daarmee Patrick Decuyper op. Decuyper zal de Antwerp Diamonds, de jeugdacademie van Antwerp FC, gaan leiden. Een nieuwe trainer maakt Antwerp nog niet bekend. D’Onofrio zal die eerstdaags voorstellen. Wim De Decker, de trainer die Antwerp vorig seizoen na dertien jaar weer naar eerste klasse bracht, kreeg een voorstel om assistent-trainer te worden. D’Onofrio neemt ook heel het transferbeleid voor zijn rekening.

Italo-Belg Luciano D’Onofrio zal zodoende de volledige sportieve leiding onder zijn bevoegdheid krijgen. Hij moet rapporteren aan grote baas Paul Gheysens van Ghelamco die zich niet met het sportieve beleid van de club zal bemoeien. Hij wil opnieuw naar de achtergrond verdwijnen. Sinds zijn gedwongen vertrek bij Standard in 2011 was D’Onofrio niet meer in dienst van een club. Er was een flirt met Anderlecht maar daar werd zijn komst uiteindelijk tegengehouden. Hij was nog actief als tussenpersoon bij transfers. Dat is ook één van de redenen waarom hij door Gheysens werd binnengehaald, vanwege zijn uitgebreide netwerk en vele contacten in de voetbalwereld. En omwille van zijn werk bij Standard. In 1998 kwam hij in dienst van de bijna falliete Luikse club, tien jaar later pakte hij na veel vallen en opstaan de landstitel en een jaar later opnieuw.

Decuyper wordt hoofd van de jeugdwerking

Patrick Decuyper (46) wordt CEO van de Antwerp Diamonds, de jeugdwerking van rood-wit die flink nieuw leven wordt ingeblazen. De jongerenopleiding aan de Bosuil wordt één van de paradepaardjes die grote baas Paul Gheysens met de oudste club van het land voor ogen heeft. Met een hinterland van meer dan één miljoen inwoners ziet hij daar enorme mogelijkheden.

Ook Tribune 2 wordt gerenoveerd

Nog nieuws in de marge: Antwerp zal niet alleen Tribune 1 afbreken en een nieuwe tribune zetten. Ook Tribune 2 wordt gerenoveerd. De meest sfeervolle maar ook meest onderkomen tribune van eerste klasse zal een facelift ondergaan met een verfrissing van de infrastructuur.