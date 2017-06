Vzw gaat daklozen opvangen in gruwelhuis van seriemoordenaar Andras Pandy

Sint-Jans-Molenbeek - De vzw Archi Human wil met een ecovriendelijk woonproject Brusselse daklozen van straat halen en ze helpen om hun plaats in de maatschappij terug in te nemen. Het eerste project komt langs de Steenkolenkaai in Sint-Jans-Molenbeek, in een hoekhuis dat ooit eigendom was van Andras Pandy.

De vzw Archi Human trekt zich al langer het lot aan van daklozen en houdt zich bezig met de re-integratie van mensen die op straat leven. In samenwerking met Housing First Belgium en met de steun van verschillende sponsors heeft het nu een ecovriendelijk huizenproject op poten gezet dat een heleboel daklozen een nieuwe thuis moet geven, weet Bruzz.be.

“Het gebrek aan toegankelijke woningen is een oud zeer in Brussel en zal alleen maar verergeren aangezien er steeds minder gronden beschikbaar zijn. Wij willen daarom investeren in ondergewaardeerde stadsdelen en op die plekken microwoningen bouwen voor daklozen”, zegt de vzw in een persbericht.

De eerste woningen komen aan het kanaal in Molenbeek, meer bepaald op de hoek van de Koolmijnenkaai en de Vandermaelenstraat, het hoekhuis waar vroeger seriemoordenaar Andras Pandy woonde.

“Elk gebouw zal drie tot vier wooneenheden bevatten en omringd zijn door planten. Op het gelijkvloers komt het technisch lokaal en een studio voor een student. Ook de drie verdiepingen daarboven zullen studio’s omvatten die telkens plaats bieden aan een persoon en zal voorbehouden worden aan daklozen”, zegt architect Luc Schuiten.

Familieleden vermoord

Het pand op de hoek van de Koolmijnenkaai en de Vandermaelenstraat in Sint-Jans-Molenbeek staat al sinds oktober 1997 leeg en heeft een erg duister verleden. Het was eigendom van Andras Pandy, een Hongaarse dominee die intussen overleden is. Pandy vermoordde minstens zes familieleden. Samen met zijn oudste dochter Agnes met wie hij een incestueuze relatie had. Hij sneed de lichamen in stukken en loste ze op in ontstoppingsproduct. Hij bezat drie huizen in een straal van een kilometer. De panden werden verzegeld en stonden jaren leeg. Een is intussen afgebroken.