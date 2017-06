“Stuur nooit pikante foto’s van jezelf waarop je herkenbaar bent. Ook niet naar je liefje.”

Gisteravond heeft een 15-jarige jongen uit Appelterre zichzelf van het leven beroofd. Een naaktfoto van hem die hij even voordien had zien circuleren op sociale media zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. “Sexting - het verspreiden van seksueel getinte berichten op het internet - kan voor kwetsbare jongeren even hard aankomen als een messteek”, zegt Child Focus. Maar hoe kan je ertegen wapenen? En hoe moet je als ouder reageren op naaktfoto’s van dochter- of zoonlief die een eigen leven gaan leiden?

“Sexting op zich is niet problematisch en zelfs een normaal onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren”, zei directeur van Child Focus Heidi De Pauw onlangs nog in een toespraak op de première van theatervoorstelling Sex Thing, dat over deze specifieke problematiek handelt.

Lees hier het nieuwsbericht over de wanhoopsdaad van een 15-jarige tiener

Sexting is al jaren een gangbare praktijk onder tieners. Onderzoekscijfers tonen aan dat een op de vier jongeren tussen 12 en 18 jaar ooit al eens een seksueel getinte foto van zichzelf verstuurde. 8,5% deed dit zelfs de afgelopen twee maanden, aldus een studie van jeugdnetwerk Mediaraven.

Het screenshot als boosdoener

Vaak gebeurt de uitwisseling van erotische selfies in intieme kring, tussen geliefden. Het vergroot de passie en de opwinding. “Maar zelfs dan zorg je er best voor dat je niet herkenbaar bent op die pikante foto’s”, zegt Tim Cools van de internetrecherche van de federale politie. “Je weet immers nooit of je liefje later niet je grootste vijand wordt.”

Jongeren gebruiken voor sexting in 8 van de 10 gevallen het medium Snapchat. Voor de veiligheid, want een beeld verdwijnt na enkele seconden definitief van het scherm, toch? Niet als de ontvanger in die paar seconden een screenshot heeft gemaakt van de foto. En de helft van de jongeren neemt verschillende screenshots per week, weet Child Focus.

“Als een screenshot is gemaakt, staat dat op de gsm van de ontvanger en kan Snapchat dat beeld niet meer wissen”, legt internetrechercheur Tim Cools uit.

“Het probleem is dat de verzender van een pikante foto de schuld krijgt en niet de verspreider(s)” Foto: Getty Images

Eigen schuld, dikke bult

Meestal loopt het mis als de ontvanger van de foto het beeld zonder toestemming gaat delen en verspreiden. Sharing ain’t caring, weten alle onderzoekers. Vorig jaar zag Child Focus het aantal uit de hand gelopen gevallen van sexting verdubbelen tot 123. Bijna altijd ging het over pikante beelden waarover de eigenaar geen controle meer had.

“Problemen met sexting ontstaan vaak na een ruzie of een spaak gelopen relatie”, aldus Heidi De Pauw. Maar sommige tieners - en vooral dan jongens - maken er een sport van om in groep zoveel mogelijk naaktfoto’s te verzamelen en te verspreiden, alsof het Paninistickers zijn.

Het grote probleem is dat jongeren te vaak van mening zijn dat als een sexting-verhaal misloopt het de schuld is van de verzender. “Je moet maar niet zo dom zijn”, vindt 7 op 10 van de jongeren. “De verspreider zelf wordt bijna nooit als schuldige beschouwd”, zegt Dirk Depover. “We moeten jongeren duidelijk maken dat het respectloos is om een pikante foto die je misschien in vertrouwen hebt gekregen ongevraagd te verspreiden. De meelopers treft meer schuld dan de verzender.”

“De gevolgen kunnen immers heel groot zijn voor een kwetsbare tiener”, aldus Dirk Depover . “Tieners kunnen die deuk in het zelfbeeld, de schaamte of zelfs het schuldgevoel niet altijd zo goed relativeren als een volwassene en zien soms geen uitweg meer.”

Child Focus kent weliswaar geen andere gevallen van een slachtoffer dat uit het leven stapte omwille van sexting “maar er zijn wel zelfmoordpogingen geweest”, aldus Depover.

De oma-regel

Het is niet makkelijk om de verspreiding van naaktfoto’s tegen te houden. “Hoe sneller je reageert, hoe meer kans je hebt dat de foto verwijderd wordt”, zegt Tim Cools. “ Spreek eerst de dader aan of als je het zelf niet kan of durft, neem iemand in vertrouwen die dat wel kan doen: een vriend, een ouder of een leerkracht. Rapporteer het ook op het sociaal medium waarop de foto staat. Alle sociale media nemen zo’n vraag echt wel ernstig.”

Maar soms is het kwaad al geschied. “Dan is het beter naar de politie te stappen”, zegt Cools. “Het verwijderen van de beelden zal trager verlopen maar als je op eigen houtje de beelden laat verdwijnen, wordt het wel moeilijker om nog een dader op te sporen. Daders van hun kant moeten beseffen dat het verspreiden van naaktfoto’s van minderjarigen beschouwd wordt als kinderporno en dus strafbaar is.”

Het heeft geen zin om als ouder heel erg boos te worden op je tienerkind als blijkt dat een naaktfoto van je kind een eigen leven is gaan leiden op het net. “Beter is de digitale activiteiten van je kind een beetje te volgen en preventief te spreken over de voordelen en het plezier van sociale contacten op het internet maar ook op de gevaren ervan te wijzen”, adviseert Child Focus.

De directeur van Child Focus reikt een hulpmiddeltje aan: “Misschien moet je als ouder je kind de oma-regel aanleren: verzend geen foto’s via sociale media die je niet bij je oma op de schouw zou willen zien staan. Simpel as that.”