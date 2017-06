Zijn peperdure, zeldzame Porsche is total loss, maar deze bestuurder blijft ijzig kalm

Een 34-jarige Britse man bleef verrassend kalm toen hij een jonge brokkenpiloot droogjes vertelde dat het zijn schuld was dat zijn zeldzame Porsche “is afgeschreven”. De peperdure bolide, waarvan er maar 19 werden gemaakt, werd afgelopen zaterdag met volle snelheid geraakt door de jonge automobilist, toen hij de controle over het stuur verloor.

Steven Parr was op weg met zijn “lust en leven”, een zilverkleurige Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 996 Generation 2 waarvan er slecht 19 werden gemaakt, toen hij plots een felrode Ford Ka op zich zag afkomen. Parr probeerde nog weg te komen, maar zijn peperdure bolide - waar men minstens 90.000 euro voor neertelt - werd volop in de zijkant geraakt.

“Wel, dat is het einde van de Porsche”, zegt de Britse autoliefhebber ijzig kalm in de video die hij maakte met zijn smartphone. “Het was een Porsche 911, maar nu is hij afgeschreven.” De jonge wegpiraat die het ongeval veroorzaakte, zit beduusd achter het stuur van zijn gedeukte Ford Ka terwijl Parr vraagt of alles goed is met hem. “Je schreef net mijn lust en mijn leven af, vriend”, zegt Parr laconiek. “Je kon me gedood hebben.”

Er waren nog drie andere voertuigen betrokken bij het dramatische ongeval, maar volgens de lokale politie van Nottinghamshire raakte niemand zwaargewond. Volgens Parr gebeuren er vaker zware ongelukken op de bewuste weg waar hij zijn geliefde Porsche verloor.

“Het is verschrikkelijk nieuws dat mijn wagen perte totale is, vooral omdat ik geen nieuwe meer kan kopen. Maar we leven nog”, aldus een stoïcijnse Parr.